Переоформить пенсии и соцвыплаты пожелали более 600 тысяч переселенцев

Об этом заявил первый заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам замминистра, уже упрощена процедура переоформления всех социальных пособий и пенсий для переселенцев. "Сейчас правительство работает над тем, чтобы как можно еще упростить процедуру получения справки о взятии на учет этих людей и предоставления им ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание", - сказал Мущинин.

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В Минсоцполитики также сообщили, что за январь-октябрь в бюджет Пенсионного фонда Украины поступило 134,8 млрд. грн. собственных средств, или 100,6% к плану на этот период. Задачу по пенсионным поступлениям выполнили во всех регионах, кроме неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Уже профинансировано 12,9 млрд. грн. пенсионных выплат в этом месяце.