Постные, душистые, сладкие или с чесночком – каждый может найти в таком многообразии что-то себе по вкусу.

Рождественский стол богат на разнообразные вкусности, основное место среди которых занимает кутья. Сложно также представить праздничную трапезу без пампушек (пончиков).

Пампушки – традиционное блюдо на рождественские праздники, которое любят как взрослые, так и дети. Пухлые, душистые, с вареньем, с вишнями, с маком или постные, сладкие или с чесночком – каждый может найти в таком многообразии что-то себе по вкусу.

Пампушки с чесноком

Для теста

Мука пшеничная - 5 ст.

Молоко (теплое) - 400 мл

Масло сливочное (растопленное) - 100 г

Яйца куриные - 2 шт.

Сахар-1 ст. л.

Дрожжи (сухие, активные) - 11 г

Соль - 1 ч. л.

Масло - 2 ст. л.

Для соуса

Соль - 1 ч. л.

Масло - 2 ст. л.

Чеснок

Для смазывания

Яйцо куриное -1 шт.

Молоко вскипятить. Масло растопить и добавить в молоко. Хорошо размешать.

Читайте такжеКутья на Рождество: как правильно ругает обрядовое блюдо, лучшие рецептыЯйца растереть с сахаром и солью.

В молочную смесь влить яйца. Добавить растительное масло.

Сухие дрожжи смешать с мукой. Замесить тесто, как на оладьи. Когда подойдет, добавить остальную муку и дать подойти еще раз.

Тем временем сделать соус. Молодой зеленый чеснок дважды пропустить через мясорубку, добавить соль и растительное масло. Все хорошо перемешать.

Когда тесто подойдет, сформировать пышки. Смазать яйцом. Отправить выпекать при температуре 180°С в течение 35-40 минут.

Еще горячими щедро смазать пампушки чесночным соусом.

Пышки на кефире

Мука пшеничная - 350-400 г

Кефир - 200 мл

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 ч. л.

Растительное масло - 1 ст. л.

Дрожжи сухие - 1 ч. л.

Для соуса

Растительное масло - 1 ст. л.

Вода - 1 ст. л.

Соль - 0,25 ч. л.

Чеснок - 3 зубчика

Петрушка - 3 веточки

Теплый кефир налить в глубокую миску, добавить сахар и сухие дрожжи. Перемешать и оставить при комнатной температуре на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались.

Добавить соль и растительное масло, тщательно все перемешать. Затем ввести просеянную муку.

Замесить дрожжевое тесто, чтобы не приставало к рукам. Выложить тесто в миску, смазанную тонким слоем масла, накрыть кухонным полотенцем и оставить в тепле на 1-1,5 часа.

Когда тесто увеличится в объеме, обмять его и разделить на 12 равных частей. Из каждого кусочка скатать круглую заготовку и выложить в жаропрочную форму. Форму можно смазать маслом или же выстелить пергаментом. Накрыть ее полотенцем и оставить булочки в теплом месте на 15 минут. Затем отправить их в разогретую до 180°С духовку.

Выпекать пышки до золотистого цвета, около 35-40 минут.

Тем временем растворить в воде соль. Добавить растительное масло, выжатый через пресс чеснок и мелко нарезанную петрушку. Тщательно все перемешать. Горячие пампушки переложить в глубокую емкость и сразу же полить этим соусом.

Пышки душистые

Мука - 1 кг

Яичные желтки - 7 шт.

Сахар - 100 г

Дрожжи - 50 г

Масло сливочное - 100 г

Соль - 1 ч. л.

Цедра апельсина - 2 ст. л.

Ванильный сахар - 4 ст. л.

Коньяк - 2 ст. л.

Сахарная пудра - 50 г

Масло растительное - 1 л

Для начинки

Джем (абрикосовый или яблочный) - 6 ст. л.

или Мак - 200 г

Растереть дрожжи с сахаром, добавить подогретое молоко и 5 ст. л муки. Положить на 25-30 минут в теплое место.

Отделить желтки от белков.

К опаре добавить цедру апельсина, соль, ванильный сахар, коньяк, просеянную муку и замесить тесто. Добавить сливочное масло и вымешивать, пока тесто не станет мягким. Положить в холодильник на 2 часа.

Для маковой начинки. Залить мак кипятком и варить на маленьком огне около 5 минут. Снять с огня, накрыть мак полотенцем и положить в теплое место на 10-15 минут.

Раскатать тесто толщиной 1 см. Стаканом выдавить кружочки, на каждый положить по чайной ложечке начинки (мака или джема). Сформировать пончики.

Довести масло до кипения и опустить туда пампушки. Жарить до золотистой корочки. После этого положить пампушки на бумажное полотенце, чтобы забрать остатки масла. Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой или полить джемом.

Рождественские пончики

Мука пшеничная - 8-9 ст.

Молоко - 1 л

Желток яичный - 7 шт.

Маргарин - 1 пачка

Сахар - 2,5 ст.

Дрожжи (свежие) - 100 г

Водка - 1 ст. л.

Подсолнечное масло-3 ст. л. + 0,5 л - для жарки

Соль

Мак - 1,5 ст.

Орехи грецкие - 0,5 ст.

Сперва следует приготовить начинку. Для этого перетереть вручную мак с 1,5 стаканами сахара. Орехи перемолоть в блендере и добавить к маку с сахаром.

Просеять 3 стакана муки. Вскипятить молоко, растопить маргарин.

Дрожжи немножко посыпать сахаром и положить в теплое место.

В подготовленную муку налить кипяченое молоко и хорошо размешать, чтобы не было комочков.

Желтки взбить с 1 стаканом сахара. К яйцам добавить растопленный маргарин, 3 столовые ложки подсолнечного масла, соль, водку и дрожжи.

Всю эту массу соединить с заваренной мукой и, понемногу добавляя остальную муку, замесить тесто. Оно не должно быть очень густым. Оставить тесто подходить примерно на 1,5 часа.

Когда тесто подошло, отрезать от него кусок, сформировать колбаску и нарезать ее на кусочки. Сделать лепешки, выложить в центр начинку и сформировать пончики.

Выложить пончики на доску, посыпанную мукой, чтобы подошли.

Разогреть растительное масло и жарить в нем пончики. Когда немного остынут, посыпать их сахарной пудрой.

Творожные пончики

Мука - 3 ст.

Творог свежий - 750 г

Яйца - 5 шт.

Сахар - 0,5 ст.

Сода - 5 г

Сахар ванильный - 5 г

Масло растительное - 2 ст.

Пудра сахарная - 1 ст.

Свежий творог хорошо протереть, чтобы не было комков. Добавить муку, яйца, сахар, питьевую соду и ванильный сахар, замесить тесто.

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Из приготовленного теста сформировать шарики диаметром 3-3,5 см и обжарить в хорошо разогретом масле до образования золотистой корочки.

Перед подачей на стол посыпать сахарной пудрой.

Готовые творожные пончики подавать горячими и поливать сметаной или растопленным сливочным маслом, посыпав сахарной пудрой.

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Автор: УНИАН