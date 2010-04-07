В Украинском доме откроется фотовыставка «Волынская резня – польские и еврейские жертвы ОУН-УПА»

8-10 апреля в г. Киеве, в помещении национального выставочного центра «Украинский дом» пройдет документальная фотовыставка «Волынская резня – польские и еврейские жертвы ОУН-УПА».

На выставке будут представлены фотокопии оригинальных фотографий и документов из государственных польских архивов и частных коллекций, собрание из более чем 4 000 документов, 59 планшетов. Данная выставка станет первой в Украине, предоставляющей возможность ознакомится с правдой о трагических событиях «Волынской резни», на основе исторических и архивных документов

После работы в г. Киеве, выставки будет экспонироваться практически во всех крупных городах Украины - Львове, Ровно, Луцке, Днепропетровске, Запорожье, Одессе, Севастополе, Симферополе, Харькове, Луганске.

Выставка проходить на 2 этаже, в большом выставочном зале «Украинского дома» по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 2, 8-10 апреля 2010 года, с 9.00. до 20.00.

Пресс-конференция и открытие выставки состоятся в выставочном зале в 10.30, 8 апреля 2010 года.

Организаторами акции являются народный депутат Украины, председатель совета ВОО «Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина» (Украина) Вадим Колесниченко, Общество Увековеченья Памяти Жертв Преступлений Украинских Националистов (Польша).