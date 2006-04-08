Заканчивается аккредитация на конференцию по вопросам Чернобыля и экологической психологии

Заканчивается аккредитация представителей СМИ на ІІІ Международную научно-практическую конференцию „Современные проблемы экологической психологии. 20 лет после Чернобыля”, на которой специалисты из Беларуси, Российской Федерации и Украины обсудят методологию исследования отдаленных последствий экологических катастроф, исследования изменений образа жизни в результате Чернобыльской катастрофы, исследования личности в послечернобыльской ситуации и влияние Чернобыльской катастрофы на изменения в экологическом сознании. Конференция состоится 12-14 апреля в Чернигове. Телефон: 8 (04622) 5-63-89.