Омельченко боится, что Черновецкий испортит международные отношения Украины

Киевский городской председатель Александр ОМЕЛЬЧЕНКО обратился к министру иностранных дел Украины Борису ТАРАСЮКУ, председателю Службы безопасности Украины Игорю ДРИЖЧАНОМУ, Чрезвычайному и Полномочному Послу Соединенных Штатов Америки в Украине Джону ХЕРБСТУ и Чрезвычайному и Полномочному Послу Народной Республики Китай в Украине Гао ЮЙШЕНУ с просьбой высказать их официальную позицию относительно отдельных заявлений Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, в частности, столичный мэр просит И.ДРИЖЧАНОГО проверить истинность заявлений Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО о передаче ему Государственным департаментом США специальной военной техники, так называемых „детекторов лжи”. По мнению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, подобные устройства могут использоваться в целях, противоречащих действующему законодательству, и могут рассматриваться как вмешательство во внутренние дела Украины. Столичный председатель просит дать соответствующую оценку правомерности действий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В обращении к Б.ТАРАСЮКУ, Дж.ХЕРБСТУ и Г.ЮЙШЕНУ внимание акцентируется на том, что, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, приобретенные им „детекторы лжи” Соединенные Штаты не продают в тоталитарные страны. Среди таких стран банкир выделил Китай и Ливию.

По убеждению А.ОМЕЛЬЧЕНКО, подобные заявления могут негативно повлиять на международные отношения Украины с дружескими государствами.