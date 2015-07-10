Порошенко, Олланд и Меркель поддержали отвод вооружения калибром менее 100 мм
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого они обсудили состояние имплементации Минских договоренностей.
Как сообщается на сайте главы государства, собеседники согласились, что необходимо активизировать усилия для достижения полного прекращения огня и отвода тяжелой военной техники.
Порошенко еще раз подчеркнул важность деэскалации вокруг Широкиного, а также заявил о необходимости достичь договоренности по отводу вооружения калибром менее 100 мм. Данные инициативы были поддержаны Меркель и Олландом.
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Кроме того, президент Франции и канцлер Германии рекомендовали продолжить конституционную реформу, начатую Порошенко ради децентрализации власти в Украине, что соответствует Минским договоренностям, с особым акцентом на отражении в проекте Конституции Украины особенностей самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.