Порошенко, Олланд и Меркель поддержали отвод вооружения калибром менее 100 мм

Как сообщается на сайте главы государства, собеседники согласились, что необходимо активизировать усилия для достижения полного прекращения огня и отвода тяжелой военной техники.

Порошенко еще раз подчеркнул важность деэскалации вокруг Широкиного, а также заявил о необходимости достичь договоренности по отводу вооружения калибром менее 100 мм. Данные инициативы были поддержаны Меркель и Олландом.

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Кроме того, президент Франции и канцлер Германии рекомендовали продолжить конституционную реформу, начатую Порошенко ради децентрализации власти в Украине, что соответствует Минским договоренностям, с особым акцентом на отражении в проекте Конституции Украины особенностей самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей.