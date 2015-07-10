ЕС требует от Украины активнее выполнять Минские соглашения даже в условиях невыполнения их Россией - Чалый

Об этом он сказал в интервью DT.UA, отвечая на вопрос, действительно ли страны Запада верят в то, что в нынешних условиях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реально провести демократические выборы по всем стандартам ОБСЕ.

"Но у нас есть четкое понимание, что без отвода техники, без закрытия границы, через которую вся эта техника поставляется, без освобождения заложников сложно представить проведение каких-либо выборов. И когда ситуация заходит в тупик, то европейские партнеры начинают, так сказать, стимулировать, чтобы Украина была более активной со своей стороны в имплементации Минских соглашений. Даже если какие-то пункты не выполнены Россией", - отметил Чалый.

Читайте такжеУкраина расчитывает получить "хотя бы тысячу" ПТРК Javelin в случае наступления России - Чалый

Комментируя замечание о том, что Россия не выполнила ни один пункт Минских соглашений, а также отвечая на вопрос, не легче ли западным странам оказать давление на Украину, чем на РФ, Чалый отметил, что Украина сейчас взаимодействует со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ и со всеми партнерами на порядок лучше, чем РФ.

"Сегодня никто не может сказать, что Украина не является договороспособным и ответственным партнером. Все попытки показать, что именно Украина нарушает Минские договоренности, провалились. Это видно из докладов ОБСЕ, которые фиксируют наличие российского оружия и регулярных частей РФ на территории Украины", - сказал посол.

Чалый назвал определение особенностей местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также выполнение обязательств по децентрализации и проведения конституционной реформы "подготовительными шагами", которые делает украинская сторона.

"Но для нас абсолютно неприемлемо, чтобы Украина пошла на все политические решения, и при этом на выборах на Донбассе стояли люди с автоматами и "обеспечивали" избирательный процесс", - отметил он.

Новоназначенный посол напомнил, что Украина четко высказала свои условия, которые никоим образом не противоречат Минским договоренностям: проведение выборов на основе украинского законодательства, согласно нормам, которые отстаивает Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, вместе с допуском всех украинских партий и СМИ.

"Мы готовы это делать. Потому что с Донбассом необходимо говорить через людей, которые его представляют. Но эти люди не вооруженные боевики, которые показали свою абсолютную неспособность наладить нормальную жизнь для людей. Им выгодно воевать. Они на этом зарабатывают. Например, организовывая контрабанду", - заявил Чалый.

При этом он подчеркнул, что украинско-российскую границу необходимо закрыть.

"Есть вариант сначала обеспечить контроль с помощью ОБСЕ, а затем восстановить полный контроль над ней уже украинской пограничной службой. Но эти процессы должны идти как минимум параллельно. А не так, что сначала Украина выполняет все, что от нее требуют, а потом Россия подумает, стоит ли прекратить поставку тяжелой техники и наемников через границу. Это неприемлемо. Поэтому наша позиция остается твердой: с одной стороны - мы четко выполняем свои обязательства, а с другой — требуем такого же четкого выполнения Минских договоренностей всеми другими сторонами", - сказал Чалый.