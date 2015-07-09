ОБСЕ: населенным пунктам возле Широкино грозит опасность
Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил об угрозе жителям сел Саханка, Сопине и Бердянское в связи с установлением "ДНР" новых боевых позиций.
Об этом он сказал на брифинге в четверг в Киеве, передает ЕспресоTV.
"ДНР" установила новые оборонительные позиции на дороге к неподконтрольной Киеву Саханке. Боевики подвергают жителей этого населенного пункта и соседних сел Бердянское и Сопине обстрелам", - сказал Хуг.
Напомним, заместитель главы миссии подтвердил, что сейчас в Широкино мирных жителей не осталось. "Мы видели массовые разрушения, особенно в южной части села. 80% домов и объектов инфраструктуры разрушены, вся территория усеяна разорванными снарядами. "ДНР" сейчас там нет", - отметил он.
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Как сообщал УНИАН, после отхода террористов из Широкино активные боевые действия переместились на север от Мариуполя, противник совершает вооруженные провокации в Николаевке, Старогнатовке и Чермалыке.