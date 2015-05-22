В Кремле утверждают, что делают все необходимое для освобождения задержанных спецназовцев РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте такжеКремлю невыгодно признать наличие российской армии на Донбассе, а она есть – пленный солдат РФ

«Я не могу ничего добавить к тому, что я уже говорил. Собственно, это граждане России, которые находятся в плену, и, естественно, в данном случае российская сторона предпринимает необходимые меры для их освобождения из плена», - сказал Песков, комментируя видеоролики, где задержанные Александр Александров и Евгений Ерофеев заявляют, что они российские военнослужащие.

Комментируя вопрос журналистов о том, что российские дипломаты уже несколько дней якобы не могут попасть к задержанным россиянам из-за того, что их не пускает украинская сторона, Песков сказал, что этот вопрос нужно адресовать МИД РФ.

«Этот вопрос, конечно же, нужно адресовать МИДу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Также 19 мая в СБУ заявляли, что украинская сторона не получала со стороны России никаких запросов относительно судьбы двух задержанных российских военнослужащих. По состоянию на 21 мая российский консул их так и не посещал.