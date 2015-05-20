Посольство России не получило от Киева ответа по встрече с задержанными спецназовцами РФ

Об этом 20 мая сказал пресс-атташе посольства РФ в Украине Олег Гришин, сообщает ТАСС.

"Посольство РФ в Украине пока не получило ответа от украинской стороны на запрос о встрече консула с удерживаемыми российскими гражданами", - сказал Гришин.

Напомним, ранее российское посольство в Украине потребовало встречи консульских сотрудников с задержанными 16 мая военнослужащими Александровым и Ерофеевым.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

А в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил официальную позицию Москвы, что "никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.