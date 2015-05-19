Россия требует пустить консула к задержанным под Счастьем бойцам ГРУ

Об этом сообщает сайт МИД РФ.

"Российское посольство в Киеве потребовало встречи консульских работников с удерживаемыми гражданами Российской Федерации с целью оказания им необходимой помощи в соответствии с нормами международного права", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня задержанных посетили журналисты, представители ОБСЕ, Amnesty International, а также мониторинговой миссии Евросоюза.

Читайте такжеАмериканского генерала "поразили" действия украинской власти в отношении захваченных спецназовцевКак сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под Счастьем двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

В свою очередь в Кремле отказались от захваченных в плен на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков повторил официальную позицию Москвы, что «никаких российских военных на Донбассе нет».