Европейский суд назначил первое заседание по сути по иску Андрея Портнова к Совету ЕС

Об этом Портнов сообщил "Украинским новостям".

"Первое заседание по сути назначено на 21 мая, начало в 14:30", - сообщил украинский политик. Он разместил на своем сайте соответствующий документ из Европейского суда.

По словам Андрея Портнова, он считает чиновников Совета ЕС сопричастными к введению в 2014 году в отношении него санкций (отмененных в 2015 году) с нарушением законодательства ЕС. "Не смотря на отмену санкций, я считаю целесообразным все же в Европейском суде доказать, что дело в отношении меня было сфальсифицировано украинскими властями. А Совет ЕС действовал в марте 2014 года с нарушением европейского законодательства", - заявил он.

5 марта 2014 года Совет ЕС ввел санкции и заморозил активы 22 украинских экс-чиновников, подозреваемых Украиной в содействии "преступлениям режима Виктора Януковича".

6 марта 2015 года ЕС снял санкции с экс-заместителя главы АП Андрея Портнова, экс-советника Президента Украины Игоря Калинина, экс-главы СБУ Александра Якименко и сына экс-премьер-министра Николая Азарова Алексея, поскольку украинская сторона так и не предоставила обвинений и доказательств их вины. В отношении еще 4 украинцев санкции продлены до 6 июня 2015 года. Для 14 экс-чиновников - продлены на год.

Европейский суд (штаб-квартира в Люксембурге) — высшая инстанция Суда Европейского союза, решения которой не могут быть обжалованы.

Совет Европейского союза (официальное название — Совет, обычно упоминается как Совет министров, в качестве компромисса также называется латинским Consilium) — наряду с Европейским парламентом, один из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи его институтов. Совет играет ключевую роль в тех областях европейской интеграции, где принятие решений происходит на межправительственном уровне.