Омбудсмены Украины и России договорились создать рабочую группу по освобождению всех осужденных

Также они договорились о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова предложила омбудсмену РФ Татьяне Москальковой обсудить возможность освобождения всех осужденных граждан Украины и России.

Об этом она заявила во время встречи с российским коллегой в Москве.

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По ее словам, они обсудили вопросы возможного освобождения украинцев, удерживаемых в российских пенитенциарных учреждениях, а также осужденных в Украине граждан РФ.

«Я отметила, что у президента Украины Владимира Зеленского есть добрая воля освободить всех. Поэтому, мы договорились о формате нашей работы по указанным вопросам, в частности, о создании рабочей группы, а также о подписании меморандума о сотрудничестве для дальнейших действий», - заявила Денисова.