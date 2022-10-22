Повреждены жилые дома.

В Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов ранены три человека.

Об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, после обеда россияне снова обстреляли Никопольский район - ударили из реактивных систем залпового огня по Червоногригоровской громаде.

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"Предварительно, ранены три человека. Все в больнице. Повреждены жилые дома", - рассказал председатель ОВА.

Обстрелы Днепропетровщины 22 октября

Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

В городе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач. Без света остались почти 1 000 семей.

Война в Украине: главные новости

Уже несколько месяцев продолжается контрнаступление ВСУ на юге и северо-востоке Украины. Сейчас под оккупацией России находится всего 32 населенных пункта на Харьковщине. Вместе с тем ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем, по словам Владимира Зеленского, на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия, ВСУ сохраняют инициативу.

В связи с военными поражениями Кремль угрожает взорвать дамбу Новокаховской ГЭС. Под угрозой затопления, по словам украинского президента, оказалось более 80 населенных пунктов включительно с Херсоном.

В ответ коллаборанты вывозят на левый берег Херсона свои семьи и "органы власти", оккупанты вынуждают "эвакуироваться" местных жителей, прикрываясь ими как "щитом" для вывоза техники и наворованного имущества.

С 10 октября Россия начала совершать массированные ракетные удары с помощью иранских БПЛА на объекты критической инфраструктуры украинских городов. Сегодня, 22 октября, РФ нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины. Обесточены Кировоградская, Ривненская, Хмельницкая, Волынская области.

Чтобы достичь каких-либо локальных "побед", российские войска продолжают бессмысленные штурмы Бахмута и Соледара Донецкой области.

По мнению отдельных экспертов, в сентябре 2022 года наступила новая фаза российско-украинской войны. Сейчас противник пытается закрепиться на Запорожском направлении.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже более 67 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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