Солнечное затмение 2700-летней давности раскрыло неожиданный факт о Земле

Долгое время древняя хроника не совпадала с расчетами астрономов, и причина оказалась совсем не там, где её искали.

Международная группа исследователей вернулась к одному из старейших точно датированных описаний полного солнечного затмения, которое наблюдали в Китае более 2700 лет назад. Это древнее упоминание помогло выяснить, как быстро тогда вращалась наша планета, и даже заглянуть в прошлое Солнца, сообщает ScienceDaily.

Речь идет о затмении 17 июля 709 года до нашей эры. Его наблюдали при дворе царства Лу, а запись о событии попала в хронику "Чуньцю" ("Весна и осень"), составленную спустя 200–300 лет. Там кратко сказано, что Солнце полностью померкло.

Еще одно упоминание, по данным ученых, сохранилось в "Ханьшу" ("Книге Хань"). Ее авторы писали уже примерно через семь веков после события, и именно там есть очень необычная деталь.

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"Особенность этой записи заключается не только в её возрасте, но и в более позднем приложении к "Ханьшу" ("Книге Хань"), основанном на цитате, написанной через семь веков после затмения. В нём затмлённое Солнце описано как "полностью жёлтое сверху и снизу". Это дополнение традиционно связывают с записью о солнечной короне. Если это действительно так, то это одно из древнейших сохранившихся письменных описаний солнечной короны", – пояснил ведущий автор исследования Хисаси Хаякава из Университета Нагои.

Солнечная корона – это едва заметная внешняя оболочка Солнца, которую невооруженным глазом можно увидеть только во время полного затмения.

Однако сначала эта история не хотела согласовываться с современной астрономией. Как рассказывается в публикации, когда учёные просчитали траекторию лунной тени, оказалось, что из тогдашней столицы царства Лу, города Цюйфу, полное затмение вообще не должно было быть видно.

Разгадка оказалась неожиданно простой. Изучив отчеты археологов и старые географические данные, исследователи выяснили, что в предыдущих расчетах древний Цюйфу "поместили" на карте примерно в восьми километрах от настоящего места.

"Это исправление позволило нам точно измерить вращение Земли во время полного затмения, рассчитать ориентацию оси вращения Солнца и смоделировать вид короны", – отметил Хаякава.

Почему это важно

Земля вращается не с идеально постоянной скоростью. По словам учёных, на протяжении тысячелетий она постепенно замедляется, в частности из-за трения, создаваемого океаническими приливами под действием Луны. Поэтому 2700 лет назад наша планета вращалась немного быстрее, чем сейчас.

Благодаря уточнённым координатам исследователи смогли точнее оценить величину ΔT, которая показывает, насколько вращение Земли отклоняется от равномерного отсчёта времени. Для затмения 709 года до н. э. она, согласно расчетам, составляла от 20 264 до 21 204 секунд.

"Этот новый набор данных исправляет ошибки в координатах, допущенные в предыдущих исследованиях вращения Земли. Кроме того, он повышает точность датировки и реконструкции исторических астрономических событий", – добавил соавтор работы Мицуру Сома из Национальной астрономической обсерватории Японии.

Не менее интересной оказалась и "солнечная" сторона истории. Как объясняют учёные, обычно Солнце живёт по циклу примерно в 11 лет, когда пятен на нём то становится больше, то меньше. Но иногда светило надолго "затихает", и такие периоды называют большими минимумами.

Один из них, известный как Новоассирийский большой минимум, или минимум Гомера, длился примерно с 808 по 717 год до н. э. Затмение произошло вскоре после его завершения.

По мнению исследователей, описанная форма короны соответствует Солнцу, которое уже вернулось к привычному ритму и, вероятно, находилось близко к пику своего цикла. Это совпадает с предыдущими реконструкциями солнечной активности по радиоуглероду в годичных кольцах деревьев. Впрочем, учёные отмечают, что описание короны появилось спустя столетие после события, поэтому считать его окончательным доказательством нельзя.

Солнечное затмение 2027 года

Напомним, 2 августа 2027 года произойдет полное солнечное затмение, которое уже назвали "затмением века". Тьма посреди дня продлится рекордные 6 минут 22 секунды, а дольше всего её увидят в египетском Луксоре. В следующий раз столь длительное затмение повторится только в 2114 году.

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