Россия строит ещё один 'дронопорт' для запуска до 100 реактивных дронов в день, – ГУР

Площадка для запуска ударных дронов типа "Герань-4" и "Герань-5" строится в Ростовской области недалеко от оккупированной Луганской области.

Россия продолжает развивать инфраструктуру для усиления террора в украинских тыловых городах путем более активного запуска ударных дронов. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

"Спутниковые снимки подтверждают обустройство новой площадки для запуска БПЛА вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области", – отмечается в сообщении.

В частности, конфигурация объекта свидетельствует о том, что он предназначен для подготовки и запуска реактивных ударных беспилотников. Вероятно, это будут запуски дронов "Герань-4" и "Герань-5", а также их модификаций.

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"По предварительным оценкам, после завершения строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки", – уточняется в сообщении.

Как отмечают в ГУР, фактическая интенсивность использования этого дронопорта будет зависеть от ряда факторов: от поставок готовых беспилотников, наличия топлива и боевых частей для БПЛА, количества подготовленных расчетов, исправности оборудования и поставленных агрессором задач.

При этом в конце августа 2026 года на указанном участке ещё не было заметных признаков активного строительства. "К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру", – подчеркивается в сообщении.

Как считают в ГУР, одним из объяснений высоких темпов строительства дронопорта может быть использование уже отработанных технических решений, а также концентрация ресурсов на создании относительно простой стартовой инфраструктуры.

Также отмечается, что строительство нового объекта для запуска БПЛА всего в 3,5 километрах от аэродрома "Миллерово" означает, что для его защиты россияне намерены использовать те же системы ПВО, которые прикрывают аэродром.

"Преимуществом при эксплуатации дронопорта также может стать общая дорожная, коммуникационная, логистическая инфраструктура и имеющиеся системы технического обеспечения", – добавили в разведке.

Модификация ударных дронов

Как сообщают в ГУР, параллельно со строительством дронопорта Россия продолжает совершенствовать реактивные беспилотники. В частности, новая модификация "Герань-4" получила дополнительные средства автономной навигации: оптическую систему сопоставления изображений местности. Аналогичную систему интегрируют и в "Герань-5" – версию К5.

Кроме того, россияне оснастили "Герань-4" локализованным реактивным двигателем и новой боевой частью, предназначенной для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередачи.

"Новые модификации реактивных дронов агрессора направлены на повышение точности автономной навигации и расширение возможностей разрушения украинской инфраструктуры, в частности гражданской, а следовательно – на продолжение геноцидной войны России против Украины", – отмечается в сообщении.

У РФ уже есть 12 площадок для запуска дронов

В разведке отметили, что новый дронопорт дополняет уже существующую российскую сеть объектов для запуска БПЛА, которая насчитывает не менее 12 стационарных площадок.

"Строительство объекта в Ростовской области может быть частью подготовки России к увеличению интенсивности ударов по территории Украины, в частности в зимний период", – считают в разведке.

В связи с этим отмечается, что характеристики дронов "Герань-4" и "Герань-5" позволяют атаковать цели на расстоянии до 770 и 950 километров соответственно, что ставит под угрозу не только Украину, но и соседние государства.

Война в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа 2026 года Силы обороны Украины атаковали объекты хранения и запуска ударных беспилотников российских войск на территории дронопорта "Цимбулова".

Там было поражено место хранения ударных беспилотников. Этот дронопорт был предназначен для массированного запуска различных типов дронов по территории нашего государства.

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