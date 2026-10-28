За Плутоном может скрываться ещё одна карликовая планета: что обнаружили астрономы

Диаметр объекта ED138, по оценкам, составляет от 600 до 1 500 километров.

Астрономы обнаружили за орбитой Плутона новый объект, который может оказаться карликовой планетой. Ему предварительно присвоили обозначение ED138, а его диаметр, по предварительным оценкам, составляет от 600 до 1500 километров. Об этом сообщает CNN.

Если дальнейшие наблюдения подтвердят открытие, ED138 присоединится к группе из пяти карликовых планет, признанных Международным астрономическим союзом (IAU). В настоящее время в эту группу входят Церера, Плутон, Гаумеа, Макемаке и Эрида.

Открытие стало возможным благодаря наблюдениям новой обсерватории Веры Рубин, расположенной на вершине горы в Чили высотой 2682 метра. Там установлена крупнейшая в мире цифровая камера. Телескоп начал работу в 2025 году и способен фотографировать всё небо каждые три дня.

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Мэтью Холман, старший астрофизик Смитсоновского института и преподаватель астрономии Гарвардского университета, запустил компьютерную программу, которую разработал вместе с коллегами. В начале 2026 года она проанализировала данные обсерватории Рубин, просканировав миллиарды зафиксированных движущихся объектов. Когда обнаружили ED138, Голман, по его словам, отреагировал "взволнованным недоверием" и сразу проверил, не было ли ложного срабатывания или ошибки в работе программы.

Чтобы подтвердить наблюдение, Голман, который также входит в операционную команду обсерватории "Рубин", сотрудничал с коллегой Марио Юричем – ведущим научным сотрудником проекта по исследованию Солнечной системы в обсерватории и профессором кафедры астрономии Вашингтонского университета. Юрич искал дополнительные наблюдения ED138 в каталоге обсерватории "Рубин" и нашёл ещё 20, датированных мартом 2026 года. В итоге, используя и другие источники, исследователи смогли проследить орбиту объекта за последние 10 лет.

Однако Голман предупреждает, что ED138 пока официально не является карликовой планетой.

"На данном этапе это все еще кандидат. Нам действительно нужно узнать, насколько велик этот объект, и на это, вероятно, уйдет несколько месяцев", – пояснил ученый.

Что известно об ED138

По оценкам, диаметр ED138 составляет от 600 до 1500 километров. Это делает объект больше самой маленькой из признанных карликовых планет – Цереры. В настоящее время он вращается вокруг Солнца на расстоянии около 46 астрономических единиц, каждая из которых равна среднему расстоянию между Землёй и Солнцем. Таким образом, ED138 расположен дальше от Солнца, чем Плутон, и относится к транснептуновым объектам – классу небесных тел, вращающихся вокруг Солнца за орбитой Нептуна.

ED138 невозможно увидеть невооружённым глазом на ночном небе. Однако, по словам Голмана, он "достаточно яркий, чтобы действительно опытные астрономы-любители могли его увидеть, если будут знать, где искать".

Одной из причин, по которой ED138 не обнаружили раньше, является его расположение в Южном полушарии, из-за чего наблюдать за ним с Северного полушария очень сложно, отметил Голман.

"Это уже исключает целые группы телескопов, которые могли бы его обнаружить, а на Южном полушарии не так много телескопов, исследующих небо", – сказал он.

Еще один фактор, из-за которого ED138 оставался незамеченным, – его расположение в плоскости нашей галактики.

"В течение последних 20 лет этот объект, с нашей точки зрения, как будто двигался по петле через Млечный Путь. Люди обычно не ищут объекты в Млечном Пути, поскольку там так много звёзд, что обнаружить движущиеся тела очень сложно", – пояснил Голман.

Новый кандидат на статус карликовой планеты пополнил список объектов, обнаруженных телескопом "Рубин". В основном это астероиды и значительно более мелкие транснептуновые объекты. По словам Голмана, в Солнечной системе может быть ещё "несколько" объектов размером с ED138, которые телескоп "Рубин" в конечном итоге также должен обнаружить.

Если статус карликовой планеты ED138 подтвердится, астрономы сначала присвоят ему постоянный номер, а затем дадут собственное название.

Значение открытия

Открытие имеет большое значение для науки, отметила Микеле Баннистер, доцент Кентерберийского университета в Новой Зеландии, которая не участвовала в обнаружении ED138.

"Этот объект действительно очень интересен с научной точки зрения, поскольку он является транснептуновым и в то же время достаточно большим по размерам, но при этом намного тусклее того, что можно увидеть невооруженным глазом", – сказала Баннистер, которая изучает небольшие миры Солнечной системы.

По её словам, размеры объекта находятся именно в том диапазоне, когда его уже можно начинать рассматривать как отдельное небесное тело. Теперь другие телескопы продолжат исследования, чтобы узнать о нём больше.

"Возможно, если когда-нибудь мы отправим туда космический аппарат, то обнаружим, что на нем есть азотный ледник, как на Плутоне. Было бы замечательно это увидеть. Но пока всё, что мы знаем, – это то, что объект большой, а всё остальное пока будет лишь предположениями относительно его истинных физических характеристик", – отметила Баннистер.

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Также УНИАН писал о том, что Земля получила загадочный сигнал из глубин космоса. Как отмечалось, астрономы обнаружили самую далёкую на сегодняшний день быструю радиовспышку, которая возникла, когда Вселенной было всего около 3 миллиардов лет. Самым большим сюрпризом стала его галактика-хозяйка. Вместо большой звездной системы исследователи обнаружили небольшую карликовую галактику, в которой активно формируются звезды.

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