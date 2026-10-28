Нидерланды объявили о новой помощи Украины: сколько дают

В Нидерландах отстаивают необходимость усиления давления на Россию.

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о выделении дополнительных 500 миллионов евро на военную поддержку Украины. Кроме того, правительство Нидерландов предоставит Киеву в течение следующих трех лет еще 1,2 млрд евро на другие виды помощи. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Йеттен заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.

Премьер Нидерландов заверил, что его страна и впредь будет решительно и непоколебимо поддерживать Украину политически и юридически, а также гуманитарными и военными средствами.

В частности, Йеттен отметил, что сегодня в Киеве министр внешней торговли и сотрудничества в сфере развития Сьерд Сьердсма объявил о том, что в течение следующих трех лет Украине будет предоставлена помощь на общую сумму 1,2 млрд евро. Средства пойдут на удовлетворение потребностей Украины в области энергетики, на гуманитарную помощь, на обеспечение питьевой водой, на здравоохранение и разминирование и т. д.

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"Сегодня я также могу объявить о дополнительном пакете военной помощи на сумму 500 миллионов евро. Пакет включает средства ПВО и беспилотники, предназначенные для защиты от непрекращающихся российских воздушных атак", – подчеркнул Йеттен.

Поддержка Украины крайне актуальна именно сейчас

Он добавил, что эта поддержка крайне необходима Украине сейчас, ведь реальность свидетельствует о том, что Россия усилила удары по гражданским объектам и критической инфраструктуре. Все больше мирных жителей гибнет от российских атак. А в преддверии зимы российские атаки создают дополнительные трудности и испытания для украинского населения.

"Сейчас видно, что стратегия России заключается в том, чтобы сознательно сеять смерть и разрушение. На данный момент нет никаких признаков готовности России прекратить этот террор. Россия надеется сломить Украину, её боевой дух, общество и экономику, но ей это не удастся прежде всего благодаря необычайному мужеству, несокрушимости и стойкости самих украинцев", – отметил Йеттен.

Он добавил, что нужно и впредь осознавать, что непрерывная поддержка союзников имеет для Украины решающее значение. Поэтому эту поддержку необходимо усиливать, и нужно делать больше для Украины.

"Я призываю всех союзников сделать все необходимое, чтобы помочь Украине именно сейчас. Именно сейчас настало время действовать решительно и активно", – сказал Йеттен.

Также премьер Нидерландов приветствует любые усилия, которые могут способствовать достижению устойчивого и справедливого мира для Украины.

"Нидерланды высоко ценят усилия, предпринимаемые различными дипломатическими каналами для усиления давления на Россию. В частности, телефонный разговор, который наши коллеги Стьоре и Стубб провели с Путиным. В ходе этого разговора они подчеркнули важность деэскалации, конкретных шагов к началу переговоров, а также важность достижения прогресса в ходе запланированных на следующий месяц переговоров в Абу-Даби. Нидерланды полностью разделяют эту позицию", – заявил Йеттен.

Платить за российские энергоносители – это очень глупая идея

Обновлено в 19.26. Йеттен рассказал о позиции своего правительства относительно идеи возобновления поставок российского газа в Европу.

Как подчеркнул премьер Нидерландов, нужно оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот серьезно относился к переговорам.

"Мы должны понимать, что он проигрывает эту войну. Он проигрывает войну на поле боя с большими российскими потерями, но он также проигрывает войну, потому что его экономика движется к истощению. И одна из причин – международные санкции. Поэтому единственный дальнейший путь для европейцев, а также для американцев и других, заключается в том, чтобы вводить больше санкций против российского режима, а не сокращать их. Поэтому покупать российские энергоносители – это очень глупая идея", – подчеркнул Йеттен.

Премьер Нидерландов добавил, что в последние годы европейцы доказали, что способны избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива.

Йеттен уверяет, что нет таких европейских лидеров, которые готовы в ближайшие годы покупать российские энергоносители.

"Все, чего мы хотим, – это чтобы Россия прекратила эту войну. И пока они этого не сделают, мы собираемся сильно бить по их карманам санкциями", – подчеркнул Йеттен.

Западная поддержка Украины

Как сообщал УНИАН, европейские союзники Украины обязуются более активно поддерживать Украину в ближайшие годы.

В частности, сегодня, 28 октября, Великобритания объявила, что на следующие три года выделит Украине дополнительные 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов).

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