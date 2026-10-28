Россия впервые за три месяца возобновила экспорт зерна через порты Азовского моря

Через южные порты Москва ежегодно вывозила 60 млн тонн зерна, пока их не "закрыли" украинские дроны.

Зерновые порты России на Азовском море возобновили работу впервые с июля, когда они были остановлены из-за ударов украинских беспилотников. Об этом сообщает The Moscow Times.

Азовские порты являются ключевыми воротами для экспорта зерна из южных регионов РФ. По некоторым данным, через Керченский пролив уже прошли два судна, загруженные зерном.

Москва ограничила судоходство в Азовском море 10 июля, что привело к остановке отгрузок из донских портов. Затем был закрыт порт Кавказ, а с середины июля отгрузки с глубоководных терминалов Черного моря были сведены к минимуму. Часть из них была повреждена.

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Через южные порты страна-агрессор ежегодно вывозила 60 млн тонн зерновых. Поэтому их неработоспособность обрушила экспорт зерна Москвой в сентябре до 17-летнего минимума в размере 1,8 млн тонн. Из-за невозможности вывезти зерно чрезвычайное положение ввели в Краснодарском и Ростовском регионах, на которые в сумме приходится 20% урожая зерновых России.

Экспорт зерна из России – главные новости

Пока российские порты оставались заблокированными, Москве удалось найти возможности для экспорта зерна через Литву, которая с начала полномасштабного вторжения последовательно поддерживает Киев.

В качестве альтернативы черноморским портам Россия рассматривала крошечный порт Очамчире в поддерживаемом Кремлем сепаратистском регионе Грузии – Абхазии. Пшеницу и другую сельскохозяйственную продукцию планировали транспортировать из Очамчире в Турцию в контейнерах, что дорого и нетипично.

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