Авторитетные западные эксперты определили лучший подержанный электромобиль в мире

По мнению экспертов, Polestar 2 – лучший подержанный электромобиль.

Продажи подержанных электромобилей растут, и для тех, кто хочет пересесть на электротягу и имеет ограниченный бюджет, настало лучшее время, чтобы найти выгодное предложение. Помочь в этом непростом вопросе решили эксперты Autocar – одного из старейших и самых известных автомобильных изданий в мире.

По мнению специалистов, лучший подержанный электромобиль в 2026 году – это Polestar 2 от шведского производителя Polestar. Он стал популярным сразу после выхода на рынок в 2020 году благодаря сдержанному дизайну, практичности кузова фастбэк, неплохой энергоэффективности и отличной управляемости.

Эксперты рекомендуют как версию Long Range Dual Motor, так и Long Range Single Motor.

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"Салон выглядит престижно, а управлять автомобилем так же интуитивно просто, как и любым другим электромобилем, на котором мне приходилось ездить", – отметил заместитель редактора отдела дорожных испытаний Ричард Лейн.

Изначально модель имела передний привод и аккумулятор емкостью 75 кВт·ч. После рестайлинга в 2023 году она получила аккумулятор на 79 кВт·ч и более эффективный задний привод, что обеспечило запас хода до 406 миль (654 км) по циклу WLTP.

Polestar 2 можно назвать относительно доступным в сегменте премиальных электромобилей. Подержанный Polestar 2 в Украине стоит преимущественно в пределах от 14 000 $ до 25 500 $, в зависимости от года выпуска, комплектации и технического состояния.

Помимо Polestar 2 эксперты выделили и другие подержанные электрокары, заслуживающие внимания. Нашли место как очень дорогие премиальные модели, так и "народные" автомобили.

Лучшие подержанные электромобили (по версии Autocar):

Polestar 2 – лучший электромобиль для повседневного использования; Porsche Taycan – спортивный электромобиль с отличной динамикой; Tesla Model 3 – идеально подходит для дальних поездок; Škoda Elroq – компактный семейный электрический кроссовер; Cupra Born – электрический хэтчбек с хорошей управляемостью; Hyundai Ioniq 5 N – спортивный электромобиль с впечатляющей мощностью; Škoda Enyaq – практичный семейный электрокроссовер; Kia EV6 – электрокроссовер с хорошей управляемостью и быстрой зарядкой; Jaguar I-Pace – премиальный электрокроссовер с полным приводом; BMW i3 – оригинальный компактный городской электромобиль.

Лучшие электромобили – другие новости

Напомним, недавно Skoda Elroq стала лидером рейтинга лучших новых электромобилей, составленного британскими экспертами. По их словам, модель отличается просторным салоном и вместительным багажником, а система хранения вещей продумана до мелочей.

Еще ранее автомобильный эксперт и механик Крис Пайл из JustAnswer в беседе с GoBankingRates перечислил шесть электромобилей, которые считает достойными своих денег. В список, в частности, вошли Hyundai Ioniq 5, Rivian R1T и Tesla Model 3.

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