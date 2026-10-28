Авторитетные западные эксперты определили лучший подержанный электромобиль в мире

Продажи подержанных электромобилей растут, и для тех, кто хочет пересесть на электротягу и имеет ограниченный бюджет, настало лучшее время, чтобы найти выгодное предложение. Помочь в этом непростом вопросе решили эксперты Autocar – одного из старейших и самых известных автомобильных изданий в мире.
По мнению специалистов, лучший подержанный электромобиль в 2026 году – это Polestar 2 от шведского производителя Polestar. Он стал популярным сразу после выхода на рынок в 2020 году благодаря сдержанному дизайну, практичности кузова фастбэк, неплохой энергоэффективности и отличной управляемости.
Эксперты рекомендуют как версию Long Range Dual Motor, так и Long Range Single Motor.
"Салон выглядит престижно, а управлять автомобилем так же интуитивно просто, как и любым другим электромобилем, на котором мне приходилось ездить", – отметил заместитель редактора отдела дорожных испытаний Ричард Лейн.
Изначально модель имела передний привод и аккумулятор емкостью 75 кВт·ч. После рестайлинга в 2023 году она получила аккумулятор на 79 кВт·ч и более эффективный задний привод, что обеспечило запас хода до 406 миль (654 км) по циклу WLTP.
Polestar 2 можно назвать относительно доступным в сегменте премиальных электромобилей. Подержанный Polestar 2 в Украине стоит преимущественно в пределах от 14 000 $ до 25 500 $, в зависимости от года выпуска, комплектации и технического состояния.
Помимо Polestar 2 эксперты выделили и другие подержанные электрокары, заслуживающие внимания. Нашли место как очень дорогие премиальные модели, так и "народные" автомобили.
Лучшие подержанные электромобили (по версии Autocar):
- Polestar 2 – лучший электромобиль для повседневного использования;
- Porsche Taycan – спортивный электромобиль с отличной динамикой;
- Tesla Model 3 – идеально подходит для дальних поездок;
- Škoda Elroq – компактный семейный электрический кроссовер;
- Cupra Born – электрический хэтчбек с хорошей управляемостью;
- Hyundai Ioniq 5 N – спортивный электромобиль с впечатляющей мощностью;
- Škoda Enyaq – практичный семейный электрокроссовер;
- Kia EV6 – электрокроссовер с хорошей управляемостью и быстрой зарядкой;
- Jaguar I-Pace – премиальный электрокроссовер с полным приводом;
- BMW i3 – оригинальный компактный городской электромобиль.
Лучшие электромобили – другие новости
Напомним, недавно Skoda Elroq стала лидером рейтинга лучших новых электромобилей, составленного британскими экспертами. По их словам, модель отличается просторным салоном и вместительным багажником, а система хранения вещей продумана до мелочей.
Еще ранее автомобильный эксперт и механик Крис Пайл из JustAnswer в беседе с GoBankingRates перечислил шесть электромобилей, которые считает достойными своих денег. В список, в частности, вошли Hyundai Ioniq 5, Rivian R1T и Tesla Model 3.