Из-за нового вражеского обстрела в Никополе повреждены более 20 домов.

Оккупанты обстреляли из РСЗО и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район ... накрыли огнем две тамошние громады - Марганецкую и Никопольскую. Предварительно, людей не задело. Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии", - рассказал он.

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Чиновник добавил, что в городе повреждены более 20 домов и несколько газопроводов, оборваны линии электропередач.

"Почти 1 000 семей осталась без света. Энергетики уже чинят сети", - подчеркнул Резниченко.

Обстрелы Украины оккупантами - важнейшие новости

Противник уже не раз обстреливал Днепропетровскую область из различного вооружения, есть жертвы, травмированные и разрушения.

В октябре оккупанты начали массированно атаковать объекты критической инфраструктуры, расположенные в разных областях Украины. В частности, под ударом оказались тепловые электростанции.

В результате атаки, которую противник совершил 10 октября, погибли 20 человек, а 108 - были травмированы, также повреждены 205 различных объектов. Из-за того, что были повреждены важные объекты, Киев прекратил экспорт электроэнергии.

20 октября стало известно, что враг в Днепропетровской области нанес удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры, были серьезные разрушения.

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