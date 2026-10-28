В Одессе слепого мужчину удерживали в военкомате почти пять суток: что решил суд

Мужчина утверждает, что сотрудники ТЦК не использовали бодикамеры.

В Одессе незрячего мужчину принудительно доставили в военкомат и почти пять суток продержали под замком – суд частично удовлетворил жалобу на бездействие сотрудников Государственного бюро расследований, которые не внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по его заявлению. Соответствующее постановление принял Пересипский районный суд Одессы.

Как указано в постановлении суда, мужчина имеет инвалидность вследствие слепоты с детства, а из-за состояния здоровья его исключили из воинского учета. Это подтверждают соответствующие документы, в частности, справка военно-врачебной комиссии. В июле 2024 года мужчина уточнил свои данные через приложение. Сначала там отображался статус "не на учете", однако в июле 2025 года он обнаружил, что находится на воинском учете, а также имеет статус разыскиваемого.

Мужчина обжаловал эти сведения в Одесском окружном административном суде, который в феврале 2026 года вынес решение в его пользу. В частности, суд признал противоправным внесение данных о нарушении правил воинского учета и розыске, а также незаконным направление обращения в Национальную полицию для административного задержания и доставки незрячего в ТЦК.

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Несмотря на это, днем 14 марта в Киевском районе Одессы мужчину задержали люди в военной форме недалеко от его места жительства. Как утверждается в материалах дела, они не использовали бодикамеры и проигнорировали письменные документы, которые он им предъявил.

По словам заявителя, его принудительно доставили в помещение ТЦК и заперли за решеткой. Мужчина утверждает, что провёл там почти пять суток, а средства связи у него изъяли, при этом повестку не вручили. В конце концов его отпустили.

Мужчина подал соответствующее заявление во Второй следственный отдел Территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, но производство не было возбуждено. Обратившись в суд через адвоката, одессит просил обязать ГБР внести сведения в ЕРДР по ряду статей Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 384, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 397 и ч. 5 ст. 426-1. Речь идет о превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, неисполнении судебного решения, введении суда в заблуждение, сокрытии преступления и т. п.

Что постановил суд

Следственный судья обязал уполномоченных сотрудников Второго следственного отдела ГБР внести в ЕРДР сведения, изложенные в заявлении мужчины, в соответствии с требованиями статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины. После внесения данных в течение 24 часов заявителю должна быть предоставлена выписка из реестра.

В то же время суд отказался обязывать ГБР квалифицировать описанные события по конкретным статьям Уголовного кодекса. По мнению судьи, определение признаков уголовного правонарушения относится к полномочиям следователя в ходе досудебного расследования.

Суд также признал преждевременным требование обязать ГБР начать расследование, поскольку такая обязанность возникает после внесения соответствующих сведений в ЕРДР.

Таким образом, жалоба была удовлетворена частично. Руководитель органа досудебного расследования должен уведомить Пересипский районный суд Одессы о выполнении постановления. Документ обжалованию не подлежит.

Напомним, в Одессе были осуждены девять участников групп оповещения ТЦК и СП за похищение и пытки мужчин. Среди осужденных – военнослужащие и гражданские лица, привлеченные к мобилизационным мероприятиям. Сообщалось, что в апреле-мае этого года они незаконно задерживали мужчин на улицах города, силой сажали их в автомобили и доставляли в ТЦК, избивали потерпевших, применяли слезоточивый газ, угрожали им и унижали.

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