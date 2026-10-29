Китай ввел строгий запрет в отношении реки Янцзы: уже через три года результаты поразили

До введения запрета река Янцзы стремительно превращалась в водную пустыню.

Китай запретил коммерческое рыболовство в бассейне реки Янцзы 5 лет назад. Уже через три года общая биомасса рыбы в реке выросла в разы, а видовое разнообразие увеличилось на 13%. Об этом пишет издание IFLScience со ссылкой на исследование Китайской академии наук.

Янцзы, самая длинная река Азии, на протяжении десятилетий страдала от чрезмерного вылова, загрязнения, добычи полезных ископаемых и строительства плотин. В результате популяции многих видов сократились, а по меньшей мере 135 видов рыб, ранее обитавших в реке, исчезли. В начале XXI века объемы вылова составляли лишь около четверти от уровня первой половины XX века.

В 2021 году китайские власти ввели десятилетний запрет на коммерческое рыболовство в бассейне Янцзы. Реализация масштабной программы обошлась в более чем 2,74 млрд долларов. Власти вывели из эксплуатации 111 тысяч лодок, а более 231 тысячи человек, зарабатывавших на жизнь рыболовством, были вынуждены искать другие занятия.

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Исследователи сравнили состояние рыбных популяций на 57 участках реки до введения запрета и в течение первых трех лет его действия. Оказалось, что биомасса крупных видов рыб выросла более чем на 232%. Признаки восстановления заметили даже у редких видов, в частности у китайского присоска и янцзыского осетра, хотя плотины по-прежнему мешают им добираться до мест нереста.

Положительные изменения зафиксировали и в популяции безплавниковой морской свиньи Янцзы – единственного пресноводного вида морских свиней в мире. По оценкам исследователей, её численность увеличилась с 445 особей в 2017 году до 595 в 2022-м.

"Мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении того, что это краткосрочное восстановление биоразнообразия будет долгосрочным", – отмечают авторы исследования.

В то же время учёные предупреждают, что достигнутый прогресс можно легко утратить из-за возобновления промышленного промысла и дальнейшего ухудшения состояния среды обитания рыб. Они подчеркивают необходимость длительных наблюдений.

Подробнее о Китае

Как писал УНИАН, Китай ввёл в эксплуатацию третий энергоблок ГЭС Шуанцзянкоу, увеличив её мощность до 1,5 ГВт, а после завершения строительства в 2027 году плотина высотой 315 метров станет самой высокой в мире. После запуска всех четырёх энергоблоков станция сможет производить около 7,7 млрд кВт·ч электроэнергии в год и будет играть важную роль в балансировании ветровой и солнечной генерации.

Для ускорения строительства в суровых горных условиях инженеры используют 27 гелиостатов, которые подогревают глиняное ядро плотины и продлевают время проведения работ в холодное время года.

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