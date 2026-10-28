Apple показала новый MacBook Pro с сенсорным экраном: на обороте снова светится 'яблоко'

Стоимость нового "яблочного" ноутбука начинается от 2899 долларов.

Компания Apple представила новый MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном. Таким образом MacBook впервые в истории получил полноценный сенсорный дисплей, а в macOS теперь есть специальное круговое меню. Оно появляются вокруг пальца при касании экрана, сообщает Macrumors.com.

В дисплее PROLED XDR используется технология OLED в сочетании с передовыми алгоритмами в графическом процессоре и заводской калибровкой. Это, как заявили в Apple, обеспечивает "исключительную яркость, впечатляющую контрастность и яркие, реалистичные цвета".

Также там стоит антибликовое покрытие, которое уменьшает блики при ярком освещении. Есть возможность заказать ноутбук с дисплеем с нанотекстурой.

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Главное новшество, конечно, - это сенсорный дисплей. Заявляется, что сенсорный датчик встроен непосредственно в дисплейную панель, поэтому дополнительной задержки нет. Apple утверждает, что сенсорное взаимодействие ощущается "невероятно отзывчивым и отточенным". Пользователи могут прокручивать веб-страницу с помощью жеста смахивания, увеличивать изображение с помощью жеста "щипок", перетаскивать слайды из одной презентации в другую и дважды коснуться окна, чтобы оно заполнило весь экран.

Apple заявляет, что macOS автоматически преобразует касания в щелчки, поэтому многие существующие приложения будут работать с сенсорным экраном сразу же.

Также Apple вернула культовый светящийся логотип на заднюю панель ноутбука. Поклонники техники Apple ждали этого 10 лет: светящееся "яблоко" убрали во время редизайна 2016 года. Тогда его заменили версией без подсветки.

MacBook Pro стал на 1 мм тоньше, чем существующая версия, и легче: всего 1,4 кг для 14-дюймовой модели и 1,8 кг для 16-дюймовой. Благодаря уменьшению рамок, размер дисплея 16-дюймового MacBook Pro теперь составляет 16,3 дюйма, а 14-дюймового – 14,2 дюйма.

В новом MacBook Pro используются те же чипы M5 Pro и M5 Max, что и в моделях MacBook Pro, представленных в марте. Но стоит переработанная система охлаждения, которая отводит теплый воздух от дисплея. Поддерживается до 128 ГБ унифицированной памяти, а также новая шестиканальная звуковая система с более глубокими басами.

Ноутбук оснащен тремя портами Thunderbolt 5, HDMI, слотом для карт памяти SDXC, MagSafe и разъемом для наушников. Новые модели поддерживают до четырех внешних дисплеев и поставляются с Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Быстрая зарядка позволяет зарядить MacBook Pro до 50 процентов за 30 минут, а объем памяти достигает 16 ТБ.

Цена на новый MacBook Pro начинается от 2899 долларов за 14-дюймовую модель и от 3399 долларов за 16-дюймовую модель.

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Напомним, что по результатам тестов нового iPhone 18 Pro улучшений в нем не так уж и много, по сравнению с предыдущей версией. Однако аппарат сочетает высокую производительность, хорошие камеры и относительно компактный корпус.

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