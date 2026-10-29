Южная Корея сближается с Россией на фоне ухудшения отношений с Украиной, - Financial Times

Южная Корея сближается с Россией на фоне ухудшения отношений с Украиной, что вызывает тревогу у европейских союзников. Об этом пишет газета The Financial Times.

Отмечается, что при президенте Ли Чжэ Мёне Сеул постепенно восстанавливает дипломатические и экономические контакты с Москвой, несмотря на войну против Украины и военное сотрудничество России с КНДР.

Только за июль-август Южная Корея отправила в РФ более 176 тысяч тонн топлива, преимущественно дизеля. Часть поставок осуществлялась танкерами, находящимися под санкциями.

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Также параллельно проходят закрытые переговоры представителей двух стран, а советником президента по мирной дипломатии назначен политик Сон Ён Гиль, которого путин ранее наградил орденом Дружбы. В статье сказано:

"Отношения с Киевом, напротив, резко ухудшились. После спора вокруг раскрытия информации о двух северокорейских военнопленных Сеул отозвал своего посла из Украины и сократил дипломатическое присутствие".

Европейские дипломаты опасаются, что Южная Корея уже готовится вернуться к бизнесу с россией после войны, ставя собственные экономические интересы выше солидарности с Украиной.

Важно, что топливные поставки особенно болезненны для Украины, поскольку, как заявил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, они помогли РФ смягчить дефицит после украинских ударов по НПЗ.

При этом Сеул оспаривает обвинения, заявляя, что прямого экспорта топлива в Россию якобы нет.

Отношения между Украиной и Южной Кореей

Ранее Южная Корея отозвала восьмерых дипломатических сотрудников из Украины на фоне дипломатического конфликта, связанного с обнародованием Киевом информации о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных.

Отзыв части персонала произошел на фоне отсутствия, по мнению Сеула, надлежащих шагов со стороны Украины для урегулирования ситуации. Кроме того, решение объясняют постоянной угрозой российских авиаударов.