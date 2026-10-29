В пустыне нашли гробницу с двумя 'антеннами', построенную более чем 4 000 лет назад

В ходе раскопок в ней был обнаружен скелет, а также бусины, изготовленные из скорлупы страусиных яиц.

В Западной Сахаре, где обнаружили необычный метеорит с древней протопланеты, встречаются загадочные каменные сооружения, свидетельствующие о присутствии там древних народов. Об этом пишет Science & Vie.

Особый интерес у археологов вызывает так называемая "гробница с антеннами" длиной почти 55 метров. В ходе раскопок в ней был обнаружен скелет, а также бусины, изготовленные из скорлупы страусиных яиц.

Археологи из Университета Жироны в исследовании, опубликованном в журнале African Archaeological Review, определили возраст одного из таких протяженных каменных памятников в Западной Сахаре. Выяснилось, что он был возведен более 4000 лет назад и предназначался для захоронения одного человека.

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Отмечается, что долгое время изучение археологических объектов в этих пустынных регионах было крайне затруднено: камни "хранили молчание", а определить их возраст не удавалось из-за отсутствия сохранившихся органических остатков. Исключением стала "гробница с антеннами" в Слугилла-Лаваш (Sluguilla Lawash): она позволила установить точную датировку и содержала скелет погребенного.

Две каменные "руки", устремленные к восходящему солнцу

Сооружение протянулось на 54,5 метра вдоль русла пересохшей реки, в непосредственной близости от памятника наскального искусства Слугилла-Лаваш на севере Западной Сахары. С одного края над захоронением возвышается овальный курган диаметром около двенадцати метров.

Интересно, что от него отходят два длинных ряда каменных плит - те самые "антенны", - которые тянутся на восток, не соединяясь друг с другом. При строительстве использовались плиты из местного известняка; их укладывали без связующего раствора, а вес блоков был настолько невелик, что для выполнения работ было достаточно небольшой группы людей.

Подобные сооружения, которые специалисты называют "курганами с антеннами", в большом количестве встречаются по всей Сахаре - зачастую они располагаются рядом с древними наскальными изображениями.

До недавнего времени их назначение и возраст оставались загадкой из-за отсутствия полноценных раскопок и надежных методов датирования. Объект в Лаваш-эль-Телли стал первым, который удалось детально изучить: под камнями было обнаружено четко идентифицированное захоронение.

Как был определен возраст

Важно, что датировка этих каменных сооружений представляла собой сложнейшую задачу, поскольку коллаген в костях оказался слишком сильно разрушен, из-за чего первые попытки, предпринятые в 2018 году, не увенчались успехом.

Тогда исследователи обратились к биоапатиту - минеральной фракции костной ткани, которая гораздо лучше сохраняется с течением времени, чем органическое вещество. Радиоуглеродный анализ (метод C14), проведенный для двух образцов, дал согласованные результаты: от 4100 до 4417 лет назад, что соответствует третьему тысячелетию до нашей эры.

По мнению авторов исследования, это первая прямая датировка погребения во всем регионе Атлантической Сахары, что делает ее ценным хронологическим ориентиром для данной местности.

Одно тело, четыре бусины и множество вопросов

Под курганом покоился один человек - взрослый в возрасте от 25 до 35 лет (возраст был определен по степени износа зубов). Он лежал на спине: голова была обращена на юг, а ноги согнуты и направлены на запад. Скелет сохранился очень плохо, поэтому определить пол погребенного не удалось. Из погребального инвентаря археологи обнаружили лишь четыре кольцевидные бусины, вырезанные из скорлупы страусиного яйца; вероятно, это были личные украшения. В статье сказано:

"Эти захоронения являются частью давней неолитической традиции возведения крупных каменных сооружений. Они относятся к той эпохе, когда Сахара еще была зеленой, обеспечивая пропитанием стада животных и охотников. Почему эти сообщества создавали столь масштабные гробницы и какова была цель их "антенн", направленных на восток, - пока остается загадкой. Ответы на эти вопросы должны дать дальнейшие раскопки на данном памятнике, где на сегодняшний день исследован лишь один курган".

Новости археологии

Ранее в этом году любители приборного поиска совершили археологическую находку в Норвегии, которую можно сравнить с обнаружением золотого клада: они наткнулись на огромное собрание монет эпохи викингов.

В ходе последующих раскопок общее число найденных монет достигло 5500. Среди них оказался один совершенно уникальный экземпляр, который, возможно, был создан во времена правления одной из знаковых фигур в истории Норвегии.

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