Графики отключений 29 октября: кто останется без света в четверг

Электроэнергия будет поставляться по графикам.

В четверг, 29 октября, в ряде регионов Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать в объеме от полутора до двух с половиной очередей (что соответствует продолжительности 6–10 часов), сообщает "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений для населения должны вступить в силу с 6 утра. Также с этого времени и до конца суток будут ограничиваться мощности для промышленности и бизнеса.

Причиной ограничений являются систематические обстрелы российскими оккупантами объектов генерации и передачи электроэнергии.

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Энергетики предупреждают, что состояние энергосистемы может быстро меняться. Получить актуальную информацию о ситуации с электроэнергией можно при необходимости на официальных ресурсах облэнерго.

Отключения света в Украине – последние новости

Фактически без электроэнергии и на грани исчерпания запасов топлива для дизель-генераторов оказался в результате ударов российских оккупантов город Конотоп в Сумской области. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил в среду, что максимум, на что способна энергосистема города, – это обеспечить электроснабжение больницы ночью.

Российские оккупанты постоянно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. По данным Минэнерго, только на прошлой неделе враг нанес 126 ударов по энергетической и нефтегазовой отраслям.

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