У Зеленского заявили, что Украина готова обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области

По мнению Киева, территориальные вопросы должны обсуждаться на уровне лидеров государств, а не технических переговорных групп.

Украина готова обсуждать демилитаризованную зону в Донецкой области. Об этом рассказал советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

По его словам, Украина предлагает провести переговоры о скорейшем завершении войны, а также выступает за секторальное прекращение огня - в частности, в энергетике и на море.

В то же время территориальные вопросы, по позиции Киева, должны обсуждаться на уровне лидеров государств, а не технических переговорных групп.

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"Украина готова идти на компромисс. И, например, демилитаризованная зона на территории Донецкой области - не на всей, а на той части, которая находится вокруг линии боевого столкновения с обеих сторон, - может быть обсуждена на переговорах лидеров. Украина готовила это в качестве одного из предложений", - отметил Лещенко.

Он подчеркнул, что Украина готова обсуждать сложные вопросы, однако решения, касающиеся украинских территорий, не могут приниматься без участия украинского руководства.

Мирные переговоры

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что надеется на проведение трехсторонней встречи с участием представителей Украины, США и России в первой половине ноября после промежуточных выборов в Конгресс США. Это может произойти уже 10 ноября.

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