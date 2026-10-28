В Европе строят свой 'Суэцкий' канал протяженностью более 107 километров

Канал должен соединить столичный регион Франции с соседними Бельгией и Нидерландами.

Франция строит канал Сена – Северная Европа протяженностью 107 км, который планируется завершить в 2032 году. Проект призван улучшить грузовые перевозки между европейскими странами, однако его стоимость существенно выросла, а экономическая целесообразность вызывает дискуссии. Об этом пишет Business Insider Africa.

Как сообщает издание, завершение работ ожидается на два года позже, чем предполагалось ранее, когда планировалось ввести канал в эксплуатацию в 2030 году. В январе 2026 года государственная компания Société du Canal Seine-Nord Europe, ответственная за проект, увеличила смету с 5,1 млрд евро до 7,3 млрд евро. В качестве причин назвали инфляцию, задержки строительства и дополнительные экологические требования.

Канал станет частью транспортной сети "Сена – Шельда", которая соединит Францию, Бельгию и Нидерланды через внутренние водные пути и крупные торговые порты, в частности Роттердам и Антверпен. Водная артерия шириной 54 метра и глубиной 4,5 метра сможет принимать баржи с грузом до 4400 тонн.

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"Увеличение пропускной способности позволит ежегодно заменить до одного миллиона поездок тяжелых грузовиков по французским дорогам", – говорится в публикации.

Строительство предусматривает возведение семи шлюзов, трех мостов через канал, автомобильных и железнодорожных переходов, а также реализацию природоохранных мер. Финансирование обеспечивают Европейский Союз, французское правительство и региональные власти.

В то же время, как отмечается в публикации, экологические организации ставят под сомнение, сможет ли сокращение автомобильных перевозок компенсировать воздействие масштабного строительства на окружающую среду.

Ожидается, что канал будет работать в рамках действующей французской системы сборов за судоходство. Однако, в отличие от Суэцкого канала в Египте, который обслуживает крупные морские суда и в 2023 году принес рекордные $10,25 млрд дохода, французский проект ориентирован прежде всего на региональные грузовые перевозки. Его экономический эффект пока вызывает дискуссии.

Другие крупные инженерные проекты

Как писал УНИАН, Италия планирует построить мост через Мессинский пролив, который соединит Сицилию с материковой частью страны. Проект стоимостью 13,5 млрд евро был возобновлен после прихода к власти премьер-министра Джорджии Мелони, а завершить строительство планируют к 2032 году.

Также мы сообщали, что Испания и Марокко вернулись к идее строительства железнодорожного туннеля под Гибралтарским проливом, а новое исследование подтвердило техническую возможность реализации проекта при современном уровне технологий. Туннель длиной около 42 км должен соединить юг Испании с районом Танжера в Марокко.

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