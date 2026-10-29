У Украины есть план по исключению России из ООН, - Foreign Policy

Владимир Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН, утверждает, что признание новообразованной России правопреемницей СССР было ошибкой.

Группа украинцев, в числе которых - бывший высокопоставленный дипломат, разработала весьма амбициозный план: лишить Россию одного из ее наиболее эффективных политических инструментов - статуса члена Организации Объединенных Наций. Об этом пишет Foreign Policy.

По мнению украинской стороны, Российская Федерация - это новое государство, а не просто результат смены названия СССР. Если государство меняет свое наименование, оно может уведомить об этом ООН в упрощенном порядке; однако процедура признания нового государства - процесс гораздо более длительный и сложный.

Владимир Ельченко, бывший постоянный представитель Украины при ООН, утверждает, что признание новообразованной России правопреемницей СССР было ошибкой.

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"Это величайшая афера века: Российская Федерация никогда не подписывала Устав ООН", - заявил он.

Другие государства, возникшие после распада более крупных стран, проходили полноценную процедуру вступления в ООН. Россия же ограничилась лишь неофициальным письмом, не став проходить через официальное голосование о приеме, предусмотренное статьей 4 Устава ООН.

Какой план у Украины

Отмечается, что вероятность того, что ООН приостановит участие России в организации на основании какой-либо технической формальности - не говоря уже о лишении её места в Совете Безопасности, - крайне мала. Тем не менее, украинская сторона видит определенные выгоды даже в самом факте инициирования такой дискуссии. Ельченко и его коллеги из Фонда имени Пилипа Орлика уже наметили план запуска этого процесса.

Прежде всего, они планируют добиться того, чтобы Украина и другие разделяющие её позицию делегации внесли этот вопрос в официальную повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН - возможно, уже в следующем году.

Они рассчитывают, что публичное обсуждение вызовет раздражение у Кремля и приведет к более широкой дискуссии: соответствует ли Россия - если бы она подавала заявку на вступление сегодня - критериям, изложенным в статье 4 Устава ООН.

В рамках этого предложения они намерены инициировать передачу вопроса на рассмотрение Комитета по проверке полномочий, в состав которого входят девять членов ООН.

"Хотя для подготовки доклада комитету не требуется единогласное решение, присутствие в нем России, Китая и США в качестве постоянных членов делает принятие каких-либо мер практически невозможным. Тем не менее, это не препятствует проведению голосования по данному предложению в Генеральной Ассамблее - для его принятия достаточно простого большинства голосов. И хотя Совет Безопасности обладает правом вето в отношении резолюций по существу, он не имеет полномочий влиять на процедурные решения Генеральной Ассамблеи", - сказано в статье.

Интересно, что в истории ООН уже был прецедент, когда полномочия государства-члена были заморожены: так произошло в 1974 году с ЮАР времен апартеида, в результате чего делегаты этой страны были полностью отстранены от участия в работе организации. Хотя эта мера оказалась эффективной, сам процесс до сих пор вызывает споры. Украине уже удавалось заручиться широкой поддержкой в ​​ООН при принятии резолюций, осуждающих российское вторжение, однако найти союзников, готовых добиваться приостановки участия России, может оказаться гораздо сложнее. По словам Ельченко, причина проста:

"Россия использует ООН для самых разных целей - например, применяет право вето, чтобы защитить себя и других агрессоров… Но она также использует ООН как рупор для распространения пропаганды".

Какие есть препятствия

Важно, что Ельченко и его коллеги из Института имени Пилипа Орлика прекрасно понимают, насколько маловероятен успех этой инициативы. Другие эксперты также настроены скептически: они опасаются, что подобные действия могут стоить Украине ценного политического капитала в отношениях с международными союзниками.

Еще один фактор, усложняющий аргументацию в пользу приостановки участия России в ООН, - это общепризнанный на международном уровне статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР. В свое время дипломаты приложили усилия для достижения договоренности о сохранении международных связей, что обеспечило непрерывность работы иностранных посольств в России и российских дипломатических представительств по всему миру.

Тогдашнее правительство Украины признало статус России как государства-продолжателя - отчасти для того, чтобы Россия взяла на себя суверенный долг Советского Союза, позволив новым независимым государствам начать свою финансовую историю "с чистого листа". В связи с этим становится сложнее доказывать, что Россия не является государством-продолжателем СССР и в рамках Организации Объединенных Наций.

Ряд официальных лиц и дипломатов, симпатизирующих Киеву и осведомленных об этой инициативе, выразили беспокойство: стоит ли просить союзников тратить свой политический капитал на проект, который в случае публичного провала может привести к утрате симпатий к Украине. Особое опасение вызывают настроения в Европе, где растет усталость от войны, а предстоящие выборы - в частности, во Франции и Германии - создают риск прихода к власти пророссийских сил.

Представители фонда имени Пилипа Орлика отмечают, что понимают эти опасения, но все же считают необходимым продвигать данный вопрос. По их мнению, вынесение на рассмотрение Генеральной Ассамблеи темы, не связанной напрямую с ходом боевых действий, не оставляет странам-членам ООН возможности уклониться от принципиального вопроса:

"Неужели вы до сих пор настолько боитесь противостоять России - даже в том, что касается процедурных аспектов работы ООН?"

Россия в ООН

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил гражданина России Глеба Десятникова своим помощником по вопросам разминирования и полиции в Департаменте миротворческих операций.

В ведомстве рассказали, что россиянин имеет 35-летний опыт работы в сфере международных отношений, политических вопросов и проблем безопасности, который он якобы приобрел во время работы в правительственных структурах, в сфере многосторонней дипломатии и "в регионах, пострадавших от конфликтов".

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