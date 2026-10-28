Из-за каких коммунальных долгов в Украине могут забрать единственное жилье: в Кабмине дали ответ

Законодательство устанавливает сумму задолженности, до достижения которой единственное жилье должника не может быть изъято.

В Украине единственное жилье должника могут продать за коммунальные долги, если сумма задолженности превышает 430 тысяч гривень. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в эфире телемарафона.

По его словам, законодательство устанавливает сумму задолженности, до достижения которой единственное жилье должника не могут изъять. Ранее этот порог составлял около 170 тысяч гривень, но с учетом военных условий его повысили до 430 тысяч гривень.

При этом Гайченко подчеркнул, что риск потерять единственное жилье из-за неуплаты коммунальных услуг касается небольшого числа должников.

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"Итак, чтобы у тебя отобрали единственное жилье, нужно очень постараться накопить долгов за коммунальные услуги. Это - буквально единицы коммунальных должников. То есть из-за коммунальных долгов в 99,999% случаев единственное жилье не будет изыматься. Здесь я хочу успокоить людей", - пояснил заместитель министра.

Он также назвал изменения в системе исполнения судебных решений реформой, которая "должна сделать государство ближе к людям".

Кто должен платить за коммунальные услуги в съемной квартире

Когда человек арендует квартиру, он платит не только за само проживание, но и за коммунальные услуги, которыми пользуется. В то же время не все расходы автоматически переходят на арендатора. Поэтому важно знать свои права и уметь их отстаивать. В комментарии УНИАН адвокат Дина Дрижакова объяснила, кто платит за коммунальные услуги в съемной квартире. А также рассказала, что делать, если арендатор не платит за коммунальные услуги или владелец требует оплатить новые счета.

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