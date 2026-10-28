Место встречи Украины, США и РФ могут изменить: Зеленский назвал причину

Точная дата проведения встречи станет известна после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что продолжается подготовка к проведению технической встречи переговорных команд Украины, США и России. Украина рассчитывает, что встреча состоится в период с 6 по 10 ноября. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге.

"Продолжается подготовка к встрече в трехстороннем формате, которая запланирована в Абу-Даби, и мы рассчитываем, что до 10 ноября встреча состоится. И мы очень надеемся, что этому не помешают возможные эскалационные процессы на Ближнем Востоке, о которых сейчас так много говорят", – сказал Зеленский.

Отдельно президент отметил, что Украина рассчитывает на переговорный процесс.

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Он допускает теоретическую возможность изменения места проведения трехсторонней встречи на техническом уровне в Абу-Даби, поскольку на Ближнем Востоке есть "деликатные вопросы". Однако, по словам Зеленского, нельзя менять даты проведения встречи. По его ожиданиям, встреча должна состояться в период с 6 по 10 ноября.

Он отметил, что Украина ждет ответа от американской стороны, которая будет готова сообщить детали проведения встречи после промежуточных выборов в Конгресс США.

"Понятно, что после 4 ноября у нас будет дата", – сказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, в контексте подготовки трехстороннего формата "Украина-США-Россия" с премьер-министром Нидерландов было обсуждено, что можно сделать совместно с европейскими партнерами, чтобы "позиция всех нас в Европе действительно была учтена".

Зеленский выразил уверенность, что позиция Нидерландов будет сильной и будет направлена на скорейшее окончание войны, обеспечение безопасности и достойного мира.

Кто может представлять Европу на переговорах

Как сообщил Зеленский, Украина с самого начала работает над тем, как привлечь Европу к переговорам о завершении войны, хотя в Абу-Даби планируется проведение встречи с участием Украины, США и РФ.

При этом, по его словам, в США понимают, что поддержка Европы очень полезна.

Зеленский добавил, что ранее Украина поддержала проведение в Брюсселе встречи между Украиной, США, НАТО и Евросоюзом с участием генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошты.

Однако, как известно, эта встреча не состоялась.

По словам Зеленского, список тех, кто будет представлять Европу, еще предстоит согласовать.

Вместе с тем глава государства прокомментировал заявление российской стороны о том, что европейцев не будет на переговорах в Абу-Даби.

"Я уверен – нам нужна Европа. Было одобрено, что состоится трехсторонняя встреча, но это не что-то новое. Это не новый формат – трехсторонняя встреча. Это было заблокировано, но теперь разблокировано", – сказал Зеленский.

Он добавил, что ранее представители европейских стран также часто присоединялись к переговорам на уровне советников по национальной безопасности – от государств Евросоюза или НАТО. Как сказал Зеленский, преимущественно это происходило на встречах в формате "E3" или "E3+" (формат с участием Великобритании, Франции и Германии).

При этом, как отметил Зеленский, Россия всегда выступает против участия Европы в переговорах.

"Конечно, Россия никогда не была сторонницей Европы. Они не хотят, им нужны только США, и даже не посередине между нами. Но мы надеемся, что в любом случае найдем способ, каким образом Европа в конце концов будет привлечена", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что речь идет о гарантиях безопасности для Украины.

"На мой взгляд, это не может произойти без Европы. В конце концов, мы говорим и о восстановлении. И кто может это сделать и кто это сделает, если Европа преимущественно поддерживает Украину с самого начала этой войны? И, конечно, европейский бизнес придет и поможет нам. И это совершенно очевидно", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на огромную роль Европы.

"И также с европейской стороны нам нужно более четкое понимание того, кто будет представлять Европу. Это тоже важно", – добавил глава государства.

Насколько скоро может состояться встреча Зеленского и Путина

"Я не знаю, когда у нас состоится встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день это зависит, при всем уважении к разным странам, от российской стороны, потому что ранее они никогда не поддерживали это. Но если мы должны вести переговоры о том, как действительно закончить эту войну, и обо всех моментах, особенно о таких чувствительных вопросах, как территории и гарантии безопасности, – мы должны говорить на уровне лидеров с участием Украины. Потому что в других форматах без нас никто не может вести переговоры об Украине без нас", – подчеркнул Зеленский.

В то же время он выразил надежду, что в ближайшее время появится такая возможность и встреча на уровне лидеров состоится.

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и РФ – последние заявления

Как сообщал УНИАН, Зеленский надеется, что эта трехсторонняя встреча на техническом уровне поможет приблизить переговоры на уровне лидеров, чтобы достичь конкретных договоренностей о прекращении огня.

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