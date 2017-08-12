Сутки в АТО: один военный погиб, шестеро получили травмы или ранения

За минувшие сутки российские оккупанты 20 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих были ранены, еще трое получили боевые травмы, один погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщает пресс-центрштаба АТО на странице в Facebook.

"Так неподалеку Счастья и Новотошковского, по нашим позициям, боевики несколько раз применяли минометы и гранатометы. А по опорным пунктам на подступах к Сизому выпустили по меньшей мере 5 мин калибра 120 миллиметров. Кроме того, ночью, бандиты почти полчаса били из 120-миллиметрового миномета по украинским укреплениям в районе Крымского", - говорится в сообщении.

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На Приморском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики дважды обстреливали наблюдательный пункт ВСУ неподалеку Лебединского. Также вооруженные провокации зафиксированы в районе Марьинки.

На Донецком направлении, около 21 часа, в результате обстрела украинских позиций из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов на окраинах Авдеевки, получил ранения один военнослужащий.

"В ответ наши бойцы, разрешенными средствами поражения, оперативно накрыли позиции врага", - заверили в штабе.

Как сообщал УНИАН, по позициям украинских военных в Крымском на Луганском направлении прилетают мощные российские противотанковые гранаты. РПГ-27 "Таволга" находится на вооружении только у России и Иордании.