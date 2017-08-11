Прожигает полметра брони: позиции ВСУ на Донбассе обстреливают мощным российским оружием (видео)

По позициям украинских военных в Крымском на Луганском направлении прилетают мощные российские противотанковые гранаты. Об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.

Отмечается, что РПГ-27 "Таволга" находится на вооружении только у России и Иордании. Так, их бронепробивная сила позволяет прожечь броню за динамической защитой до 0,6 м, пробить железобетон толщиной до 1,5 м, кирпич – до 2 м и деревоземляные укрытия – до 3,7 м.

Читайте такжеВзрыв миномета стал причиной гибели 2 и ранения 5 украинских военных возле Марьинки

А эффективная дальность стрельбы - до 200 м. РПГ-27 "Таволга" принят на вооружение СССР в 1989 году.

"Украинские военные таких гранатометов никогда не имели, поэтому это - очередное доказательство использования российского оружия на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Позавчера были обстреляны позиции моей роты, два бойца получили ранения", - рассказал один из украинских военных.

Как сообщал УНИАН, боевики активизировались под Мариуполем: по позициям ВСУ возле Азовского моря выпущено более 60 мин и 40 боеприпасов из реактивных систем "Град-П".