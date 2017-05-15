В Донецкой области из-за обстрела боевиков погибли более 50 животных (фото)
Также произошло возгорание кровли трех свинарников.
В Донецкой области в селе Новолуганское Бахмутского района ночью 14 мая боевики обстреляли из артиллерии животноводческий комплекс, в результате чего погибли более 50 животных.
Как сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, в результате обстрела возникло возгорание кровли трех зданий свинарников.
По предварительным данным, в результате 28 попаданий по территории комплекса было повреждено 19 строений и 2 пристройки, погибли более 50 животных.
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По данному факту открыто уголовное производство по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНИАН, ситуация в зоне проведения АТО на протяжении минувших суток оставалась напряженной, однако относительно стабилизировалась. Российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения.