Обострение в зоне АТО: 49 вражеских обстрелов, шестеро военных ранены

Российско-террористические войска 49 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Приморское направление. На этом участке линии фронта боевики открывали огонь по нашим опорным пунктам 20 раз. После 18:00 вчерашнего дня один из опорных пунктов сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 и 82 мм. По нашим позициям вблизи Широкино, Гнутово и Новотроицкого боевики периодически вели огонь из стрелкового оружия. Зато, возле Павлополя - с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку от Талаковки - из вооружения БМП", - сказано в сообщении.

На донецком направлении пророссийские бандформирования наиболее активно обстреливали военных в районе Авдеевки. С наступлением темноты бандиты били по защитникам из 120-мм и 82-мм минометов и легкого вооружения. Из минометов калибра 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования били также по защитникам Луганского. Вражеские обстрелы с использованием крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы у Новгородского.

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"Луганское направление. На протяжении минувших суток зафиксировано 9 эпизодов применения боевиками оружия. Вечером российско-террористические войска с миномета калибра 82-мм обстреляли украинских воинов возле Троицкого. По нашем опорном пункте в районе Станицы Луганской били из крупнокалиберного пулемета. Из такого же вооружения и гранатометов вели огонь неподалеку от Валуйского. В результате обстрелов шестеро военнослужащих ВС Украины получили ранения", - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет о наращивании со стороны боевиков количества обстрелов на Донбассе.