Волонтеры назвали имя россиянина, командующего группой "спецназа Новороссии" (фото)

Его удалось идентифицировать волонтерам Informnapalm.

Он воевал в Чеченской республике в 1995, 2000-2003 и 2005 годах. Сроки его "командировок" составляли от 3 до 6 месяцев. В 2005-2008 годах проходил военную службу в 24-й ОБрСпН ГРУ ГШ РФ (в/ч 55433) в должности командира отделения разведки (старший сержант). Военнослужащий спецназа ГРУ ГШ РФ, на данный момент уволен.

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"Ольхон" лично знаком с "Вагнером" — бывшим российским офицером, создавшим крупнейшую частную военную компанию России, которой приписывают уничтожение целого ряда вышедших из-под контроля полевых командиров "ДНР" и "ЛНР" — в частности, Алексея Мозгового и Павла Дремова.

Год назад в интернете было опубликовано видео, в котором "Ольхон" забивает до смерти жителя посёлка Коммунар Донецкой области Алексея Фрумкина, пропавшего в конце 2014 года.

На данный момент установлено, что подразделения типа "Ольхон", "Троя" и тому подобные создавались для маскировки и легендирования действий структур ГРУ ГШ РФ на Донбассе.

Отмечается, что "Ольхон" уже покинул оккупированную территорию Донбасса и занялся бизнесом в Москве, он продолжает оставаться медийной фигурой и встречаться с одиозным пропагандистом Грэмом Филлипсом, который часто снимает с ним видеоинтервью.