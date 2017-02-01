"Мы понесли большие потери": захваченный в плен боевик рассказал о бое под Авдеевкой и российских "инструкторах" (видео)

Соответствующую видеозапись опубликовала СБУ.

При попытке штурма позиций украинских подразделений 29 января террорист "Голова" получил ранения и был оставлен своими подельниками.

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Он в 2014-м году присоединился к бандформированию "Восток", в 2016 году перешел в другую вооруженную группировку "ДНР", 11-го мотострелкового полка.

Во время допроса боевик подтвердил многочисленные факты присутствия на временно оккупированной территории Донецкой области российских военных и инструкторов по боевой подготовке.

"К нам регулярно приезжают военные инструктора с территории Российской Федерации", - рассказал он, добавив, что их отношение к "рядовым" недружественное и пренебрежительное.

27 января 2017 года в составе группы боевиков из семи человек террорист приехал в Авдеевскую промзону, где они, по его словам, должны были наблюдать за позициями ВСУ и перемещением техники.

"29 января 2017 года моим руководством была поставлена задача перейти в наступление с целью захвата Авдеевской промзоны", - утверждает "Голова".

И террористы, продолжил он, понесли большие потери и вынуждены были отступить. Он сам получил осколочное ранение в голову и руку, после чего его захватили бойцы АТО.

Как сообщал УНИАН, во время боев в воскресенье, 29 января, в районе Авдеевки бойцы взяли в плен одного боевика.