Журналисты узнали о недавнем визите командира российских наемников "ЧВК Вагнер" в Украину (фото, видео)

Заместитель директора местной школы подтвердила журналистам, что Уткин – местный парень. Кроме того, по ее словам, его сын закончил эту же школу в прошлом году, пишет Censor.net.ua.

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"Он был гонористым парнем. Чтоб друзья у него были? Я б не сказала, чтоб он с кем-то дружил. После школы сразу уехал", - рассказывает об Уткине местный детский врач.

Однако мать Уткина журналистам дома застать не удалось. Соседи поговаривают, что она уехала к сыну.

Как удалось журналистам выяснить у соседей и знакомых, инженер местной строительной бригады Людмила Уткина (мать Вагнера) развелась с мужем, когда сын был еще маленьким. После школы Уткин пошел в армию, потом поступил учиться в военное училище в Санкт-Петербурге, с тех пор и живет в России. До недавнего времени о нем здесь знали немногое: был военным, прошел Чечню, ушел на пенсию, занялся каким-то бизнесом, матери помогал, приезжал регулярно. Но в последние пару месяцев в поселке обсуждают статьи, которые опубликованы на различных ресурсах в Интернете – здесь вдруг узнали, что их Уткин вовсе не военный пенсионер, увидев в СМИ, как президент РФ Владимир Путин вручает ему награду.

По словам знакомых с матерью Вагнера, она гордится сыном.

"Она смотрела на эту фотографию, радовалась. И сказала: "Куда дядя Вова скажет, туда Дима и поедет", Путин его орденом награждал. Потом посидели, пообедали и разошлись. Она гордится этим! - пересказывает реакцию Людмилы Уткиной на публикации российской прессы о сыне ее близкая знакомая Зульфия. "Дядей Вовой" они называют Президента РФ Владимира Путина.

"Мать его после этого фото заходит в магазин к нам и говорит: "Сепаратисткой меня называете? Я – агрессор! А сепаратисты – в Луганске". И смеется. И взгляд такой, что спорить никто не берется", - рассказывает Зульфия.

По утверждению Зульфии, сейчас матери не стыдно, что ее сын воевал против Украины, в которой родился и вырос. И в том, что он занимается наемничеством, мать проблемы не видит, так как всегда хотела, чтобы он уехал из поселка и добился гораздо большего. "Она говорит, что каждый человек зарабатывает так, как умеет зарабатывать", - рассказывает знакомая матери Вагнера.

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Журналисты также выяснили, что у Вагнера непосредственно в Смолино двое детей, которых он признал, от разных жен. Кроме того, по слова местных жителей, у Вагнера есть и 25-летняя дочь, которая закончила летное училище в Кировограде и уехала к отцу в Россию.

О нынешней жене Вагнера смолинцам известно, что она стоматолог. И у них трое совместных детей. Младшему – всего несколько месяцев.

Два жителя поселка Смолино в беседе с журналистами утверждали, что Вагнер, воевавший на Донбассе на стороне боевиков, в 2016 году приезжал в родной поселок проведать мать.

"Никогда не скажешь, что он какой-то там агрессор. С мамой на дачу за руку идут, назад – тоже за руку", - рассказывает знакомая матери Уткина.

В Госпогранслужбе журналистам информацию о пересечении границы Уткины подтвердить или опровергнуть отказались: о таких данных может запрашивать либо сам гражданин, либо правоохранители.

От СБУ ответ журналисты также не получили.

В свою очередь, председатель поселкового совета Николай Мазура рассказал, что в Смолино Кировоградской области Украины многие имеют российское гражданство, занимают должности во вражеских силовых структурах, служили в России и прошли Чечню.

"У нас много кто имеет российское гражданство, и эти люди занимают ряд должностей в Российской Федерации, в силовых структурах. Ведь наш поселок раньше был подчинен Министерству среднего машиностроения в Москве. У нас не было даже адреса, везде указывался номер воинской части", - рассказывает Мазура об особенностях жизни уранового поселка.

По словам руководителя руководителя местной организации ветеранов АТО Алексея Бурова, из зоны АТО в Смолино вернулись 140 человек.

"Это по большей части – сотрудники урановой шахты, которые были мобилизованы. Четверо – погибли. Возможно, от рук односельчанина – некогда замкнутого мальчика, не общавшегося со сверстниками, - Димы Уткина", - цитируют его журналисты.

Как сообщал УНИАН, официально батальона "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы.

Условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году. С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области.

Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.