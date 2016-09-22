Отсчет пошел: Марчук объяснил, как будет проходить разведение сил на Донбассе

Об этом сообщил представитель Украины в трехсторонний подгруппе по безопасности Евгений Марчук на брифинге, передает "Украинская правда".

По его словам, отсчет начинается с четверга. "По трем участкам с сегодняшнего дня начинается работа", - сказал он.

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"В первый день происходит объявление готовности, передача документов ОБСЕ", - сказал он.

"В эти 13 дней обязательно входят семь дней тишины. Семь дней не должно быть никаких обстрелов... Главное определить, кто первый нарушил", - отметил Марчук.

Он добавил, что "детского оптимизма" нет, но впервые в соглашении прописаны четкие механизмы по реализации договоренностей. В соглашении прописано, что такое нарушение, кроме стрельбы указаны другие, запрет движения ОБСЕ – это нарушение второго уровня по тяжести".

Он добавил, что предусмотрены механизмы быстрой нейтрализации нарушений, вплоть до созыва срочной видеоконференция с участием представителей Трехсторонней контактной группы.

Он добавил, что мониторинг нарушений, кроме ОБСЕ будет осуществлять СЦКК.

"ОБСЕ не может давать команду никому, они не комбатанты и не миротворцы, а СЦКК - это военные (украинские и российские - УП), которые имеют связь со своими штабами и могут реагировать на нарушения", - сказал он.

Марчук добавил, что о других четыре участках, где планируется ввести такой же режим, переговоры начнутся 5 октября.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обнародовала полный текст Рамочного решения Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе.