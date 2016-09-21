ОБСЕ обнародовала решение о разведении сторон на Донбассе (полный текст)

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"С целью содействия реализации Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина от 5 сентября 2014 года, Меморандума об исполнении положений Протокола от 19 сентября 2014 года, а также Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года, принимая во внимание рекомендации военных советников «Нормандского формата» от 15-16 июня 2016 года относительно принципов разведения сил и средств, без ущерба к Минским соглашениям (Протоколу от 5 сентября 2014 г., Меморандуму от 19 сентября 2014 г. и Комплексу мер от 12 февраля 2015 г.), участники Трехсторонней контактной группы в составе представителей Украины, Российской Федерации, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины достигли понимания относительно следующих принципов, сроков разведения подразделений Вооруженных Сил Украины и вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины на согласованных участках, а также осуществления связанных с этим мероприятий", - сказано в документе.

1. Разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее чем 2 км в ширину и 2 км в глубину.

2. Условием начала разведения сил и средств является верифицированное Специальной мониторинговой миссией (далее – СММ) ОБСЕ соблюдение режима полного прекращение огня в течение семи суток для каждого из конкретных участков разведения, упомянутых в приложениях к настоящему Рамочному решению. При этом каждое из таких приложений, в котором указываются схема соответствующего участка (участков) разведения, географические координаты линий, за которые отводятся силы и средства, а также, применительно к каждому из таких участков, сроки и особенности разведения сил и средств, является неотъемлемой частью настоящего Рамочного решения. Приложения парафируются подписантами настоящего Рамочного решения.

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3. Действие настоящего Рамочного решения распространяется на дополнительно согласованные участки разведения, которые могут быть определены в ходе последующих консультаций.

4. Процесс разведения сил и средств, включая подготовительные мероприятия, для каждого из участков разведения не должен превышать тридцати суток. При этом, само разведение сил и средств на каждом из таких 2 участков осуществляется при мониторинге СММ ОБСЕ синхронно, зеркально и должно завершиться в течение не более чем трех суток.

5. С целью немедленного прекращения нарушения настоящего Рамочного решения, зафиксированного СММ ОБСЕ, по требованию любого из его подписантов в течение 24 часов созывается экстренная встреча Трехсторонней контактной группы, а в ситуации, не терпящей отлагательств, такая встреча проводится в режиме видеоконференции в максимально сжатые сроки.

6. В случае фиксации СММ ОБСЕ нарушения режима прекращения огня на участке разведения, длящегося более двух часов, либо повторных нарушений режима прекращения огня на этом же участке, зафиксированных на протяжении следующих после отмеченного нарушения суток, процесс разведения сил и средств может быть приостановлен, а силы и средства возвращены на исходные позиции.

7. Продвижение сил и средств на участках разведения запрещается.

8. По завершении разведения сил военнослужащие Вооруженных сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

9. Руководство Вооруженных Сил Украины, а также вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины:

а) заблаговременно, но не позднее чем за сутки до начала разведения сил и средств на конкретном участке разведения передают в СММ ОБСЕ: исходную информацию о местонахождении сил и средств на таком участке; информацию о предлагаемом местонахождении сил и средств после завершения разведения; контактные данные лиц, уполномоченных осуществлять взаимодействие с СММ ОБСЕ в ходе мониторинга разведения сил и средств;

б) не позднее чем через сутки после завершения разведения сил и средств на согласованном участке передают в СММ ОБСЕ уведомление об отводе сил и средств;

в) осуществляют извлечение или ограждение взрывоопасных предметов на участке разведения;

г) обеспечивают безопасность и надежный доступ наблюдателям СММ ОБСЕ, включая такой доступ в места отвода сил и средств;

д) оперативно реагируют на конкретные нарушения, зафиксированные СММ ОБСЕ.

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Такими нарушениями, в том числе являются: продвижение сил и средств на участках разведения; нахождение сил и/или средств на участках разведения; обстрел либо минирование участка разведения; ограничение свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ, включая отказ в доступе на участки разведения; создание помех с целью препятствования применению технических средств, необходимых для осуществления мониторинга и верификации разведения сил и средств.

10. СЦКК содействует:

а) полному прекращению огня по обе стороны от согласованных участков разведения;

б) оперативному реагированию на возможные факты препятствования проведению мониторинга и верификации СММ ОБСЕ;

в) обеспечению безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ.

11. Без ущерба к установленным процедурам отчетности и любым другим аспектам полной имплементации своего мандата СММ ОБСЕ путем патрулирования и дистанционного наблюдения осуществляет на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения.

12. СММ ОБСЕ обеспечивает надлежащий режим хранения и обработки чувствительной информации, полученной в соответствии с подпунктом а) пункта 9 настоящего Рамочного решения.

Как сообщал УНИАН, Рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на Донбассе было подписано сегодня, 21 сентября, в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что достигнутая в Минске договоренность об отводе войск и вооружения касается трех участков – Станицы Луганской, Золотого и Петровского.