Аналитики: Существует высокая вероятность окружения боевиками подразделений сил АТО

Такое мнение высказали аналитики Da Vinci AG в своем отчете, переданном УНИАН.

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"В настоящее время анализ боестолкновений сил АТО с бандформированиями характеризуется активной разведкой боем противника с прощупыванием стыков подразделений сил АТО. Несмотря на низкую вероятность масштабного наступления, существует высокая степень вероятности оперативной отработки противником тактического окружения одного или сразу нескольких подразделений сил АТО", - считают аналитики.

По их мнению, такой сценарий может быть использован в качестве дополнительного информационного повода с целью дискредитации высшего руководства Украины с формированием активных антиправительственных/антипрезидентских настроений и провокации массовых акций протеста.

Аналитики пришли к выводу, что неоднократные попытки выхода ДРГ противника в тыл позиций АТО могут свидетельствовать о разведке флангов и оценке противником возможности быстрого выхода в тыл сил АТО более крупными силами.

Как сообщал УНИАН, замкомандира ДУК "Правый сектор" Валентин Манько заявил, что боевики могут замкнуть котел в Песках, Авдеевке и Карловке, если им удасться захватить Марьинку и Красногоровку.