"Правый сектор": Захват Марьинки позволит боевикам замкнуть котел в Песках и Авдеевке

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замкомандира ДУК "Правый сектор" Валентин Манько.

"После применения тяжелого вооружения в районе Марьинки, Песок, Красногоровки могу сказать точно, что опять террористами готовится наступление и очередной котел. Они, не стесняясь, применяют тяжелое вооружение, уже летят не только минометы, но и САУ, и реактивная артиллерия", - говорится в сообщении.

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Как отметил Манько со ссылкой на разведданные, террористы собрали очень большое количество тяжелого вооружения, "Буратино", САУ, "Грады", "Смерчи", а также живой силы в районе Марьинки, Красногоровки, Песок и Первомайского.

"Если террористы прорвут оборону в районе Марьинки и Красногоровки, то террористам только останется захлопнуть котел для Песок, Карловки и Авдеевки. И если мы не предпримем определенных шагов первыми, то так оно и будет", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня, 3 июня, российские террористы начали массированное наступление на украинские позиции, наибольший удар был нанесен в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка, вблизи Донецка. Украинские военные отбили наступление.

Однако спецкор ТСН Андрей Цаплиенко сообщил, что в Марьинке боевики снова пошли на штурм.

За минувшую ночь боевики в районе Марьинки и Красногоровки провели около 40 обстрелов с применением тяжелого вооружения.