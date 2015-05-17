На Луганщине пограничники вступили в бой с диверсантами, есть раненые

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

"Так во время выполнения задач по мониторингу рубежей государства пограничники, на направлении Можаевка (РФ) – Гарасимовка (Укр), на расстоянии 200 м от государственной границы обнаружили неизвестную личность. При попытке преследования и задержания ее, на расстоянии 100 м от государственной границы правоохранители обнаружили несколько человек в маскировочных халатах, которые при появлении пограничников открыли огонь. Начался бой", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, в результате слаженных действий украинских военных диверсионно-разведывательная группа вынуждена была отступить.

"Террористы, которые пытались совершить диверсию, отошли на территорию Российской Федерации. Однако в результате подрыва ручной гранаты, брошенной диверсантами, получил сквозное осколочное ранение один из пограничников", - уточнили в ГПСУ.

Справка УНИАН. 12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об очередном прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, а также об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения. Однако договоренности полностью не выполняются, стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Больше всего нарушений - в стратегически важных местах на северо-восточной окраине Донецка вблизи аэропорта, и в селе Широкино, контроль за которым открывает или блокирует возможность наступления сепаратистов на Мариуполь.