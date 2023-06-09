Это произойдет уже в августе этого года.

Компания Google сообщила о том, что ее облачное хранилище "Диск" (Drive) перестанет работать на всех ПК под управлением ОС Windows 8 и 8.1. Это произойдет уже в августе этого года.

Как пишет портал The Verge, речь идет про специальное ПК-приложение, позволяющее синхронизировать локальные данные с "облаком" и делать резервные копии фото и видео в "Google Фото". С августа пользователи ПК с перечисленными версиями ОС не смогут это делать.

Им придется использовать браузерную версию "Диска" – при условии, что она корректно работает на старой системе. По такому случаю Google рекомендует этим пользователям установить более новую версию операционной системы – Windows 10 или 11.

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Google также предупреждает, что десктопная версия программы "Диска" с августа станет несовместима с 32-битными вариантами Windows. Windows 11 существует только в 64-битном варианте, а обновление до 32-битной версии "десятки" не поможет в данном случае – облако не будет работать на таком компьютере.

Очередной повод обновить систему

C начала 2023 года Google начала путь постепенного прекращения поддержки "старых" Windows. Ранее компания прекратила совместимость своего фирменного браузера с Windows 7 и 8.1. Аналогичные шаги предпринимают и другие компании.

Хотя с релиза Windows 7 и 8 прошло больше десяти лет, старые версии по-прежнему пользуются популярностью: по состоянию на сегодня, "семерка" установлена на 3,5% компьютерах. В то время как доля Windows 8 и 8.1 составляет 1%.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

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