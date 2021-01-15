Сладкие ватрушки - любимая мучная сладость детства.

Ватрушка - это круглое мучное изделие из дрожжевого теста с начинкой посередине. Для начинки чаще всего используют творог, но также можно испечь ватрушки с повидлом или вареньем. Это блюдо русской и украинской кухни хорошо знакомо нам с детства. Приготовить ватрушки можно в домашней духовке.

Классический рецепт творожных ватрушек

Для теста:

Мука - 2 ст.

Сахар - 1 ст.л.

Растительное масло или маргарин - 2 ст.л.

Яйца - 1 шт.

Дрожжи сухие - 1,5 ч.л.

Соль.

Молоко - 0,5 стакана

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Для начинки:

Творог - 1 ст.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1,5 ст.л.

Мука - 1 ч.л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Соль.

В миску для миксера влить теплое молоко и добавить дрожжи, размешать до полного растворения. Добавить яйцо, сахар, щепотку соли, хорошо перемешать. Постепенно всыпать муку и в течение 8 минут замешивать некрутое тесто. В конце замешивания добавить в тесто теплое растительное масло или подогретый маргарин.

Читайте такжеНежно-воздушные пирожные "Соффиони": как приготовить необычный десертГотовое тесто выложить на стол и месить руками в форму шара. Выложить тесто в миску и накрыть пищевой пленкой, поставить на полтора часа в теплое место. Затем обмять тесто и снова оставить его под пленкой на 40 минут. Стол и руки смазать растительным маслом, достать тесто. Раскатать его в жгут и нарезать на 10 одинаковых кусочков. Каждый кусок раскатать в шар и приплюснуть, выложить на смазанный маслом противень.

Для начинки протереть творог через сито, добавить яйцо, сахар и ванильный сахар, щепотку соли, ложку муки. Всё перемешать. В шариках из теста сделать углубление с помощью донышка стакана. Выложить 2 столовые ложки начинки в каждую ватрушку. Заполнить все ватрушки и накрыть полотенцем на 20 минут. Взбить яичный желток и смазать все ватрушки. Выпекать 15 минут при температуре 200 градусов.

Ватрушки на кефире с изюмом

Кефир - 250 г.

Сахар - 4 ст.л.

Сухие дрожжи - 2 ч.л.

Мука - 500 г.

Куриные яйца - 3 шт.

Соль - 0.5 ст.л.

Разрыхлитель - 10 г.

Сливочное масло - 30 г.

Растительное масло - 1 ст.л.

Творог - 400 г.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Изюм - 2 ст.л.

В посуду налить теплый кефир и дрожжи. Всыпать сахар, добавить ложку муки и перемешать все ингредиенты. Оставить на 15 минут для активации дрожжей. В отдельную миску вбить яйцо, добавить щепотку соли и размягченное сливочное масло. Перемешать. Влить активированные дрожжи, перемешать все ингредиенты, всеять муку и разрыхлитель. Замесить тесто руками и собрать в комок. Смазать его растительным масло и накрыть пленкой, убрать в теплое место на 15 минут.

Для начинки смешать творог с одним яйцом, сахаром и ванильным сахаром, измельчить всё блендером. Всыпать в начинку мытый изюм. Поднявшееся тесто выложить на стол, обмять, разделить на одинаковые куски. Из кусков теста сформировать шарики. Выложить тесто на смазанный противень и накрыть полотенцем на 15 минут. Затем в каждом шарике теста сделать выемку с помощью стакана и выложить 2 ложки творожной начинки. Смазать ватрушки взбитым яйцом. Выпекать 20 минут при 170 градусах.

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Автор: Екатерина Пулатова