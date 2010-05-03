В ПР хотят, чтобы СМИ отвечали за трансляцию слов "безответственных политиков"

Народный депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что журналисты должны нести ответственность за публикацию "безответственных заявлений политиков".

Соответствующее заявление депутат сделала в понедельник, 3 мая, по случаю Всемирного дня свободы слова.

“Ситуация такова, что там, где есть права, всегда для баланса должны существовать и обязанности, иначе получится вакханалия – то, что, в общем-то, мы видим сейчас в отношениях между журналистами и политиками, в отношениях между обществом и медиа и так далее – между субъектами, которые задействованы во всех информационных отношениях”, цитирует народного депутата официальный сайт ПР.

“Свобода слова – это, прежде всего, право высказывать свободно свои мысли, в то же время не нарушая чужие права, потому что наше право всегда заканчивается там, где начинается право другого человека. И второй немаловажный момент – это ответственность. В данном случае по отношению к свободе слова подразумевается ответственность за то слово, которое ты произносишь. Вот у нас, к сожалению, пока эта норма не то, что не работает, она не развита, она не используется в полной мере. То есть мы видим безответственные заявления политиков, потом – безответственное транслирование этих заявлений через безответственные средства массовой информации. И мы потом видим, каким образом эта безответственность ржавчиной въедается в мозги наших граждан и оседает там абсолютно искаженными общественными установками или какими-то сформированными не тобой и не истинным положением вещей убеждениями и стереотипами”, отметила Бондаренко.

По мнению народного депутата, украинская журналистика излишне политизирована и субъективирована: “К сожалению, нашему зрителю, читателю, слушателю больше дают какие-то выводы, какую-то готовую интеллектуальную жвачку, переработанную кем-то, не оставляя задела для собственных размышлений, чтобы гражданин мог получить только фактаж и делать выводы самостоятельно”.

Комментируя последний отчет организации Freedom House, которая на основе доклада «Репортеров без границ» утверждает о сокращении свободы слова в Украине на фоне тенденции к уменьшению свободы слова во всем мире, Елена Бондаренко отметила: “Сложно комментировать, не видя всей картины, по каким критериям Freedom House выносил свою оценку – этим надо заниматься более предметно. Могу только сказать, что все эти рейтинги, в том числе Freedom House, – достаточно относительны и достаточно субъективны”.