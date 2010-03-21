Азаров указал Яцубе, какие объекты в Киеве взять под контроль

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил министру регионального развития и строительства Владимиру ЯЦУБЕ взять под контроль вопрос завершения до конца 2010 года строительства жилищных объектов с готовностью свыше 70% в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, такое поручение глава правительства дал в ходе совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева.

«В сфере строительства, Владимир Григорьевич, возьмите под контроль – это в основном строительные объекты с готовностью 80%, возможно, 70% и выше. Те, которые при выделении ресурса могли бы в этом году быть завершены, в крайнем случае – в первом-втором квартале следующего года», - подчеркнул премьер-министр.

Н.АЗАРОВ отметил, что на сегодняшний день в строительной сфере важным является рациональный подход к решению первоочередных неотложных проблем, которые должны решаться по определенным приоритетам.