ЕС официально прокомментировал ситуацию со скандальной поправкой в бюджет, тормозящей безвизовый режим

Позицию ЕС "Европейской правде" передали в представительстве Евросоюза в Украине.

Дипломаты напомнили, что в конце декабря "украинское руководство взяло обязательство, что в первом квартале 2016 года будет работающее Национальное агентство по предотвращению коррупции и сразу после – будет запущен механизм проверки активов и возможных конфликтов интересов госслужащих".

Читайте такжеДеркач заявляет, что не он был автором скандальной поправки в бюджет

"Это означает, что НАЗК должно начать деятельность до 1 апреля 2016 года. К этому времени должны быть назначены все пять членов (руководства НАЗК) и должен продолжаться набор других сотрудников.

Это также означает, что система электронных деклараций должна быть запущена как можно быстрее, а агентство должно получить возможность проверять не только эти, но и старые декларации госслужащих...

И независимо от того, когда будет завершено с создания системы электронных деклараций, остается в силе обязательство украинской власти о проверке уже существующих бумажных деклараций", - говорится в объяснении ЕС.

В представительстве ЕС также добавили, что до сих пор ждут разъяснений украинской стороны по поводу того, что произошло, но одновременно – "приветствуют" заявление главы Минюста Павла Петренко, который пообещал инициировать смену скандальной нормы в законе о Государственном бюджете.

Как известно, в конце декабря Киев взял на себя обязательство запустить работу Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК). Учитывая это обязательство, ЕК 18 декабря одобрила положительный отчет для Украины.

Но уже через неделю Верховная рада приняла бюджет, в котором отложила декларации минимум на 2017 год. Об этой норме стало известно только в январе – в правительственном проекте бюджета ее не было.