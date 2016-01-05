Гройсман готов и сам инициировать устранение из бюджета-2016 отсрочки электронного декларирования

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"О ситуации с отсрочкой введения в действие электронных деклараций. Моя личная твердая позиция - об этом не может даже быть и речи. Соответствующее формулировки в законе о государственном бюджете должны быть однозначно исправлены - и я готов сам внести необходимый законопроект", - отметил Гройсман.

Он выразил благодарность коллегам, которые "обратили внимание на эту проблему", и выразил мнение, что "будет нормально, если вместе мы ее исправим".

"Поправка была внесена и проголосована на бюджетном комитете. Я допускаю, что комитет руководствовался тем, что введение в действие электронных деклараций связано с началом полноценной работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а НАПК работать еще не начало. Однако комитет должен объяснить свою позицию сам", - отметил Гройсман.

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Председатель ВР выразил надежду, что и НАПК, и все другие механизмы предотвращения и противодействия коррупции, которые Верховная Рада своими решениями создала, заработают быстрее, и Украина начнет очищаться от "системной коррупции".

Напомним, 4 января министр юстиции Павел Петренко на своей странице в Facebook написал, что Кабинет министров разработал и в ближайшее время внесет в парламент поправки в закон о госбюджете относительно пункта, который откладывает запуск системы электронного декларирования до 1 января 2017 года.

Кроме того, по словам министра, правительство будет требовать провести расследование, чтобы выявить, каким образом эта правка появилась в финальном тексте госбюджета.

В свою очередь, как отметил член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Виктор Чумак, именно электронное декларирование, а не физическое начало работы НАПК, является главным обязательством Украины перед Евросоюзом в части получения безвизового режима.